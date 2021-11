Hockey sur glace – Genève Servette rechute à Fribourg Les joueurs de Patrick Emond, qui restaient sur deux victoires consécutives, ont été battus sur la patinoire de Gottéron (1-3). Simon Meier

Sandro Schmid (à gauche) trompe Stéphane Charlin et inscrit le deuxième but fribourgeois. keystone-sda.ch

Fribourg-Gottéron, qui restait sur trois défaites consécutives, a retrouvé la marche avant, vendredi soir dans une BCF Arena quasi comble. Les joueurs de Christian Dubé ont dominé Genève-Servette (3-1) pour la troisième fois en autant de rencontres cette saison (1-3 aux Vernets en septembre, 2-0 à Fribourg mi-octobre). Ils conservent ainsi la tête du championnat de National League et peuvent aborder la trêve internationale en toute sérénité.A

À l’autre bout de la hiérarchie, les Aigles ont en revanche de quoi faire la grimace. Après deux victoires assez probantes à Lugano puis contre Bienne, les Genevois entretenaient l’espoir de déclencher une série vertueuse, susceptible de les faire émerger des profondeurs. C’est raté et alors que la première moitié de la saison régulière pointe le bout de son nez, le vice-champion de Suisse en titre n’a toujours pas trouvé la bonne carburation. Ou en tout cas pas avec assez de constance.

Gottéron a attendu son heure

Prudent d’entrée de jeu, manifestement désireux de laisser l'initiative au leader fribourgeois, Genève-Servette a dû composer sans son gardien Gauthier Descloux dès la 8e minute - le portier a ressenti une gêne a priori bénigne. L’équipe de Pat Emond a toutefois tenu le choc lors du premier tiers-temps, avant de mieux s’effondrer au cours du deuxième.

Dominateur, solide et sûr de sa force, Gottéron a sagement attendu son heure et laissé parler son talent. Une passe lumineuse de David Desharnais depuis derrière la cage genevoise a permis à Nathan Marchon d’enrhumer le jeune Stéphane Charlin pour ouvrir le score (23e). Dix minutes plus tard, c’est Sandro Schmid qui doublait la mise sur un service de Dave Sutter, avant que Desharnais n’ajoute un troisième pion en supériorité numérique en toute fin de deuxième période (40e).

La messe était dite. Ni le déroulement d’une troisième période peu passionnante, ni la réduction du score par Benjamin Antonietti en fin de partie (59e) ne changeront quoi que ce soit. Fribourg-Gottéron va passer de bonnes vacances et Genève-Servette a tout intérêt à empocher la totalité de l’enjeu ce samedi soir contre Ajoie.

FR Gottéron - GE Servette 3-1 (0-0, 3-0, 0-1) Afficher plus BCF Arena. 8902 spectateurs. Arbitres: MM. Piechaczek, Wiegand; Burgy, Kehrli. Buts: 23e Marchon (Desharnais, Gunderson) 1-0, 33e Schmid (Sutter, DiDomenico) 2-0, 40e Desharnais (Mottet/5 c 4) 3-0, 59e Antonietti (Winnik) 3-1. FR Gottéron: Berra; Gunderson, Chavaillaz; Sutter, Furrer; Diaz, Jecker; Brodin, Walser, Jörg; Sprunger, Schmid, DiDomenico; Marchon, Desharnais, Mottet; Rossi, Bougro, Jobin. Entraîneur: Christian Dubé. GE Servette: Descloux (8e Charlin); Karrer,Tömmernes; Vatanen, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Smons; Rod, Pouliot, Winnik; Moy, Jooris, Vermin; Cavalleri, Smirnovs, Vouillamoz; A. Riat, Berthon, Patry; Antonietti. Entraîneur: Patrick Emond. Pénalités: 3 x 2’ contre FR Gottéron; 5 x 2’ contre GE Servette. Notes: FR Gottéron sans Bykov, Düfner, Kamerzin (blessés) ni Herren (surnuméraitre). GE Servette sans Jacquemet, Mercier, Tanner, Richard, Miranda (blessés), Filppula, Shiyanov (surnuméraires), Campagna, Nils Sejejs ni Nauris Sejejs (Swiss League).

