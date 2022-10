Hockey sur glace – Genève-Servette poursuit son cavalier seul Victorieux de Zurich vendredi soir aux Vernets (3-2), les Aiges enchaînent un septième succès consécutif. Simon Meier Genève

Pouliot tente de passer entre Marti (à g.) et Kukan. BASTIEN GALLAY / LPS

Ge/Servette franchit les obstacles un peu comme on gobe des œufs: l’un après l’autre. Victorieux des ZSC Lions vendredi soir aux Vernets (3-2), les Aigles alignent ainsi un septième succès consécutif et confortent leur première place au classement de National League.

Tout le monde s’accorde à dire qu’il n’y a pas de petite équipe dans la division. Mais il y en a de plus costaudes que d’autres et Zurich, vice-champion de Suisse, en fait partie. Alors, désireux de marquer son territoire, Genève a exploité la première punition adverse pour prendre les devants par Vatanen après moins de cinq minutes.

Fort de son bon début de match, Ge/Servette aurait même pu - dû? - prendre deux longueurs d’avance à la 12e, lorsque Bertaggia a conclu un joli mouvement collectif. Mais les arbitres ont illico décidé d’annuler la réussite du Tessinois pour une obstruction peu évidente d’Antonietti sur le gardien Hrubec. Deux minutes et des poussières plus tard, c’est Zurich qui égalisait sur une rupture amorcée par Hollenstein et parachevée par Bodenmann. Incarnation de ces Lions solides, toujours à l’affût, Bachofner ne fut pas loin de donner l’avantage aux siens à la 17e.

Déterminés à poursuivre leur série, les Aigles ont appuyé sur l’accélérateur en deuxième période. Mais tout en conservant une certaine emprise sur la partie (14 tirs à 6 lors de ce tiers intermédiaire), les joueurs de Jan Cadieux ne sont pas parvenus à décramponner l’adversaire. Pouliot a bien trouvé la faille sur un rebond accordé par Hrubec (32e). Mais suite à un puck perdu par Maurer, Lammikko a pu égaliser au terme d’une triangulation limpide (35e).

Sans doute frustrés de regagner le vestiaire sur un score de parité, après n’avoir pas su profiter de deux périodes de supériorité numérique, les Grenat n’ont mis que 28 secondes à faire pencher la balance à l’entame du troisième tiers, grâce à Winnik sur passe de Miranda. Déjà plaisante, la partie s’est alors intensifiée. La seule 47e minute a vu les deux équipes manquer une énorme occasion et le sort de la partie a parfois donné l’impression de se balader sur un fil. Mais Genève, s’il a souffert jusqu’au bout, méritait sa victoire. Il en cherchera une nouvelle, ce samedi soir à Porrentruy contre Ajoie. Ce sera sans doute sans son défenseur finlandais Vatanen, touché vendredi.

Genève-Servette - ZSC Lions 3-2 (1-1 1-1 1-0) Afficher plus Les Vernets, 6301 spectateurs. Arbitres: MM. Lemelin, Tscherrig; Altmann, Urfer. Buts: 5e Vatanen (Filppula/5c4) 1-0, 14e Bodenmann (Hollenstein) 1-1, 32e Pouliot () 2-1, 35e Lammikko (Bodenmann, Baltisberger) 2-2, 41e Winnik (Miranda) 3-2. Ge/Servette: Mayer; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Maurer; Jacquemet, Le Coultre, Völlmin; Miranda, Filppula, Winnik; Hartikainen, Richard, Omark; Praplan, Pouliot, Rod; Antonietti, Smirnovs, Bertaggia; Derungs. Entraîneur: Jan Cadieux .ZSC Lions: Hrubec; Weer, Lehtonen; Marti, Kukan; Baltisberger, Geering; Trutmann; Riedi, Wallmark, Andrighetto; Bodenmann, Lammikko, Hollenstein; Sigrist, Diem, Bachofner; Sopa, Schäppi, Truog; Baechler. Entraîneur: Rikard Gronborg. Pénalités: 3 x 2’ Genève-Servette, 5 x 2’ contre les ZSC Lions. Notes: Ge/Servette sans Cavalleri (blessé), Jooris (suspendu), Chanton ni Smons (surnuméraires). ZSC Lions privés de Roe, Meier, Texier et Azevedo (blessés).

