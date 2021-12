Hockey sur glace – Genève-Servette n’a fait qu’une bouchée du EV Zoug Genève-Servette a dominé l’EV Zoug sur sa patinoire (1-5), obtenant au passage un quatrième succès de rang. Triplé pour Daniel Winnik et débuts réussis dans l’élite pour le nouveau gardien Dominic Nyffeler. Cyrill Pasche - Zoug

Daniel Winnik, auteur d’un triplé, et Henrik Tömmernes ont mis Genève-Servette sur la bonne voie à Zoug. Keystone-ATS

C’était une soirée de championnat durant laquelle tout est allé de travers pour l’EV Zoug. Jan Kovar, MVP du dernier championnat et des playoff, n’a été que l’ombre de lui-même tandis que Leonardo Genoni, l’homme aux six titres de champion, n’a été qu’un gardien très ordinaire. Une aubaine évidemment pour GE Servette, de retour à la compétition après les cas de Covid qui ont éclaté dans ses rangs (Tanner Richard était le seul absent pour cette raison) et lui ont d’ailleurs coûté le report du match de dimanche dernier contre Fribourg.

Nyffeler assure et rassure

Reste que si Zoug n’avait rien d’un champion en titre jeudi, Genève-Servette a su prendre l’initiative dès le départ. Les Aigles ont été l’équipe dominante de A à Z. Le groupe dirigé par Jan Cadieux, pour sa dernière sortie de l’année, a livré une très grosse performance collective.

Dominic Nyffeler, frère de Melvin Nyffeler (Rapperswil), n’a même pas eu à sortir un grand match pour signer une première victoire à son tout premier départ dans l’élite, le tout à l’âge de 29 ans. Le deuxième gardien de Kloten, prêté au GSHC jusqu’à la pause olympique de début février, a toutefois donné de nombreux indicateurs positifs: son calme malgré l’enjeu, son dynamisme et sa volonté de relancer vite et bien de la canne. Le nouveau gardien des Aigles a livré la marchandise et rassuré tout le monde dans le camp genevois quant à sa capacité à assumer la charge en l’absence de Gauthier Descloux, dont le retour de blessure n’est pas prévu avant février.

Winnik voit triple

Si Nyffeler et la défense genevoise ont fait le boulot à l’arrière (mention à Vatanen et Tömmernes), un homme a brillé de mille feux à l’attaque: le Canadien Daniel Winnik, auteur d’un triplé. L’ailier du premier bloc a inscrit ses réussites numéro 15, 16 et 17 de l’exercice en 23 minutes et 15 secondes montre en main.

L’ancien de NHL a ouvert la marque (10e, 0-1) et posé les bases d’une soirée réussie pour l’équipe de Jan Cadieux. Il a ensuite redonné l’avantage aux Aigles après 21 secondes en deuxième période en redirigeant habilement un caviar du défenseur finlandais Sami Vatanen en powerplay (21e, 1-2). Enfin, il s’est retrouvé au bon endroit, toujours à 5 contre 4, après un travail de Henrik Tömmernes devant la cage zougoise (24e, 1-3).

Les Aigles ont toutefois dû patienter jusqu’à ce que Joël Vermin (38e, 1-4) et Valtteri Filppula (45e, 1-5) ajoutent deux buts supplémentaires pour commencer à savourer cette dernière victoire de l’année 2021 et la quatrième de rang en championnat.

Les Genevois (10es), qui se rapprochent de plus en plus du Lausanne HC (9e avec deux points d’avance mais un match en plus), reprendront la compétition le 4 janvier aux Vernets contre Ambri.



Zoug – Genève-Servette 1-5 (1-1 0-3 0-1) Afficher plus Bossard Arena. 6624 spectateurs. Arbitres: Wiegand, Dipietro, Gnemmi et Burgy. Buts: 10e Winnik (Filppula) 0-1, 14e Müller (Martschini, Djoos/ 5 c 4) 1-1, 21e Winnik (Vatanen, Tömmernes/ 5 c 4) 1-2, 24e Winnik (Tömmernes, Jooris/ 5 c 4) 1-3, 38e Vermin (Smirnovs/ 5 c 4) 1-4, 45e Filppula (Winnik) 1-5. Zoug: Genoni; Schlumpf, Djoos; Wüthrich, Gross; Cadonau, Kreis; Zehnder, Senteler, Herzog; Martschini, Kovar, Müller; Klingberg, Lander, Bachofner; Suri, Leuenberger, De Nisco. Entraîneur: Tangnes. Ge/Servette: Nyffeler; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Maurer; Jacquemet, Le Coultre; Smons; Vouillamoz, Filppula, Winnik; Antonietti, Jooris, Vermin; Moy, Smirnovs, Völlmin; Campagna, Berthon, Riat; Testaz. Entraîneur: Cadieux. Pénalités: 6 x 2’ + 1 x 5’ (Bachofner) + 1 x 10’ (Cadonau) + pénalité de match (Bachofner) contre Zoug, 5 x 2’ contre Ge/Servette. Notes: Zoug sans Stadler, Hansson, Hollenstein ni Simion (blessés). Ge/Servette sans Richard (Covid), Charlin, Descloux, Mercier, Miranda, Patry, Pouliot, Rod, Tanner (blessés) ni Chanton (Suisse M20/Covid). Tir sur le poteau: Vermin (47e).

