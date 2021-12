Hockey sur glace – Genève-Servette, Manzato et l’effet boule de neige La non-reconduction du contrat de Daniel Manzato est-il la source des problèmes de Genève-Servette cette saison? Le GSHC aurait-il mal évalué ses besoins pour assurer une saison sans encombres au poste-clé de gardien de but? Cyrill Pasche

Daniel Manzato n’avait pas été conservé par Genève-Servette. Le Vaudois rend désormais de précieux services au CP Berne. Eric Lafargue

Le départ à Berne de Daniel Manzato, héros des derniers play-off en l’absence du titulaire Gauthier Descloux - déjà blessé durant les séries pour le titre -, est-il la source des problèmes de Genève-Servette, décevant 11e du classement, cette saison?

Le raccourci est certes facile, mais voici tout de même le club des Vernets privé de Descloux, encore blessé, au moins jusqu’au 22 février, soit après les Jeux olympiques de Pékin. Jusqu’ici, Genève-Servette a été dépendant du bon vouloir de Kloten, le principal prétendant à la promotion en National League, concernant les prêts ponctuels de son gardien numéro un, Sandro Zurkirchen. Une aide qui, au vu des ambitions du club de la banlieue zurichoise, ne devrait pas tenir sur la durée.

Le GSHC est aujourd’hui à la recherche d’un nouveau gardien pour assurer la fin de saison. Et celui-ci devrait être étranger, l’alternative la plus «simple» à concrétiser. Pendant ce temps, Manzato rend service au CP Berne en tant que doublure de Philip Wüthrich. Le Broyard a été titularisé à neuf reprises dans les buts du club de la capitale (92,57% d’arrêts, mais seulement deux victoires) et son contrat vient aussi d’être renouvelé pour une campagne supplémentaire.

Manzato avait remplacé Gauthier Descloux pendant les playoff et guidé le GSHC jusqu’en finale. Eric Lafargue

En choisissant de ne pas activer l’option de reconduction de contrat (en faveur du club) de Manzato la saison passée à un tarif pourtant abordable et relativement économique (salaire estimé à 120’000 francs), Genève-Servette a pris un risque considérable. Le départ du Vaudois, coéquipier modèle hautement respecté et apprécié par ses pairs, a certainement laissé un vide sur le plan humain, mais il a aussi privé le GSHC d’une «assurance» qualité pour la saison.

Trop tôt pour Charlin?

Un choix conditionné par la volonté de «faire de la place» à Stéphane Charlin, 21 ans, parqué jusqu’ici en Swiss League (La Chaux-de-Fonds, Langenthal). Or, il s’est avéré dans la pratique que le jeune portier n’était visiblement pas encore prêt à assumer la charge au plus haut niveau de jeu (5 matches, 77% d’arrêts). Pour ne rien arranger, Charlin a également rejoint l’infirmerie et sera absent des patinoires entre cinq à sept semaines selon le bulletin médical délivré il y a une semaine par le club genevois.

«Ce que je regretterais vraiment, c’est si nous n’avions pas donné une chance à un jeune comme Charlin» Sébastien Beaulieu, coach spécialisé des gardiens au GSHC.

Le staff technique - et en premier lieu l'expérimenté entraîneur des gardiens Sébastien Beaulieu (en charge des gardiens du GSHC depuis 15 saisons) - se serait-il mépris dans l’évaluation de celui qui aurait dû assumer le rôle important de doublure de Gauthier Descloux, un gardien dont l’historique en carrière démontre pourtant qu’il est particulièrement exposé aux blessures (lire l’encadré).

Descloux, un gardien exposé aux blessures Afficher plus Gauthier Descloux est un gardien intense et dynamique. Son style l’expose aux blessures. Eric Lafargue Il y a bien entendu une grosse part de malchance. Mais il y a aussi ce style de jeu qui expose particulièrement Gauthier Descloux aux blessures. «Son style est basé sur l’intensité et la vitesse, détaille Sébastien Beaulieu, le spécialiste des gardiens au GSHC. Depuis le début de sa carrière au plus haut niveau, Gauthier s’est souvent blessé, c’est un fait. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus et tenté d’apporter des améliorations à son programme de préparation. Nous avons réduit son volume d’entraînement et diminué l’intensité de ses séances. Lui aussi a réussi à faire un pas mentalement en acceptant le fait qu’il ne pouvait pas tout le temps être à fond. Cela a porté ses fruits dans un premier temps. La saison passée, il a tout de même joué 60 matches avant de se blesser.» A titre de comparaison, Beaulieu avance l’exemple de Melvin Nyffeler, gardien de Rapperswil au gabarit similaire à Descloux. «Lui, c’est un gardien de position, de placement. Il a la même stature que Gauthier, mais son style de jeu est beaucoup moins intense. Il se blesse rarement.»

La date butoir du 1.11.2020

Charlin plutôt que Manzato pour le rôle de numéro deux? Le coach des gardiens des Aigles défend et assume son choix. «Si je devais refaire ce choix, je n’hésiterais pas une seconde, souligne Beaulieu. Ce qu’il faut savoir, et c’est très important, c’est que lorsque nous avons décidé de miser sur Charlin au lieu de Manzato pour épauler Descloux, la décision devait à l’époque être prise avant le 1er novembre 2020, ce qui correspondait à la date butoir pour activer l’option de Manzato. Et avant cette date, il n’avait pas été bon. Il avait joué quatre matches, dont trois avaient été mauvais. Il avait 36 ans. En play-off, il a ensuite été fantastique. Mais franchement, qui aurait pensé qu’il jouerait au niveau de Leonardo Genoni pendant les séries pour le titre? Si la décision avait été prise après la finale contre Zoug, elle aurait été probablement différente. Mais avec du recul et malgré toute la malchance que nous avons eue cette saison, je ne regrette rien. En fait, ce que je regretterais vraiment, c’est si nous n’avions pas donné une chance à un jeune comme Charlin.»

Stéphane Charlin, actuellement blessé, a souffert du début de saison manqué par Genève-Servette. freshfocus

«Ce début de saison aussi compliqué, jamais je ne l’aurais anticipé. Nous avons été mauvais, et nos gardiens ont été pénalisés» Sébastien Beaulieu

Avec Descloux diminué une bonne partie de la saison (d’abord malade, puis blessé), avec Charlin pas (encore) à niveau pour la National League même si Beaulieu affirme le contraire, Genève-Servette a logiquement accumulé les contre-performances en début de campagne. Un départ en championnat chaotique au lendemain d’une finale des play-off perdue contre Zoug qui a eu pour principale conséquence le licenciement de l’entraîneur Patrick Emond, dont le contrat venait pourtant d’être prolongé pour deux années supplémentaires au mois d’avril dernier.

«Ce début de saison aussi compliqué, jamais je ne l’aurais anticipé, poursuit Beaulieu. Nous avons été mauvais dans le jeu, et nos gardiens ont été pénalisés. Surtout Charlin, qui a été exposé en raison de la blessure de Descloux. Il est passé au travers des deux ou trois matches pour lesquels il a été titularisé, et cela a été très dur mentalement (ndlr: dix buts encaissés sur 25 tirs lors de la cuisante défaite 4-10 contre Ambri en octobre aux Vernets). Mais ne vous en inquiétez pas, cela fait longtemps qu’il s’en est remis. Cela n’a malheureusement pas été l’autoroute vers le succès pour lui, mais je crois fort en lui. Sur la durée, il nous donnera raison. Charlin est aussi bon que Luca Hollenstein (ndlr: gardien remplaçant du EV Zoug), à titre de comparaison.»

Un choix qui conditionnera la fin de saison

Gauthier Descloux, après plusieurs mois d’absence, sera-t-il prêt à temps pour assurer la fin de saison du GSHC? Eric Lafargue

Une projection positive qui n’arrange toutefois pas les affaires du GSHC dans l’immédiat. Au vu de l’historique de blessures de Gauthier Descloux, le club des Vernets serait bien inspiré d’engager un gardien capable d’assumer un rôle de numéro un, notamment dans l’optique d’une éventuelle participation aux play-off. Ce genre de profil ne se trouvera probablement que sur le marché international.

La piste Robert Mayer étant définitivement écartée (l’ex Genevois ne peut plus jouer pour un troisième club après avoir défendu la cage de Davos et Langnau cette saison) et les alternatives de qualité en Suisse étant rares, voire inexistantes, les options valables restent peu nombreuses. La KHL, où certaines équipes vont «dégraisser» avant Noël, la Finlande, l’Allemagne, mais aussi l’Amérique du Nord avec quelques gardiens n’ayant pas encore de club en NHL cette saison, pourrait permettre au GSHC de mettre la main sur un portier de niveau supérieur pour boucler une saison mal emmanchée.

Mais il y a un inconvénient: avec un étranger devant les filets, le GSHC devra payer un de ses joueurs importés pour passer ses soirées en tribunes. L’effet boule de neige…

Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.