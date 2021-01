Hockey sur glace – Genève-Servette héroïque face à Zurich Décimés par les suspensions (6), les Genevois s’imposent en prolongation grâce à une réussite de Guillaume Asselin, prêté par Sierre. Grégoire Surdez, Genève

Asselin (au centre), félicité par Winnik (à g.) et Karrer après le 3-2. Eric Lafargue

Les Aigles ont su faire comme si. Comme si rien ne s’était passé après la rencontre houleuse disputée à Ambri mardi soir. Contre les ZSC Lions, les Genevois se sont présentés sur leur glace avec une équipe expérimentale. Avec six joueurs majeurs suspendus (Riat, Tömmernes, Fritsche, Omark, Le Coultre et Mercier), Pat Emond a réussi le tour de force de composer une équipe qui a tenu la dragée haute à l’un des cadors du championnat. C’est d’autant plus méritoire que le Québécois a dû encore faire avec l’absence pour blessure de Deniss Smirnovs.

C’est donc une escouade expérimentale qui a su répondre à l’ouverture du score signée Johan Morant (9e). Un jeu en supériorité numérique parfaitement orchestré par Tanner Richard a permis à Daniel Winnik, l’homme en forme du moment côté genevois d’égaliser. Une parité assez logique après un premier tiers dominé par des visiteurs forcément davantage en place.

Bel esprit de corps

L’énergie déployée par les Aigles a toutefois été récompensée dès le début de la seconde période avec une réussite signée Arnaud Jacquemet. La joie a été de courte durée avec l’égalisation signée Justin Sigrist qui a profité d’une des rares hésitations de Gauthier Descloux dont la mitaine s’était faite savonnette. Le score de parité après deux tiers relevait d’une certaine logique et c’est sans complexe que les Aigles ont abordé l’ultime période pour tenter d’aller chercher des points malgré un contexte très défavorable.

La récolte genevoise est venue récompenser le bel esprit de corps des Aigles qui ont su faire le dos rond lors de l’ultime période. Pour mieux bondir sur le 3e point en jeu lors de la prolongation. Et c’est un certain Guillaume Asselin, transfuge d’un soir, qui a offert une victoire au goût forcément particulier. Le Québécois prêté par le HC Sierre a pour le coup été parfaitement servi par l’ancien Zurichois Roger Karrer. Tout un symbole.