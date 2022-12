Hockey – Genève-Servette engage un ex de KHL Yohann Auvitu a signé jusqu'à la fin de la saison avec le club des Vernets, selon une information de Blick que nous sommes en mesure de confirmer. Il arrive en provenance de Russie, où il n'a pas convaincu les dirigeants du Neftekhimik Nizhnekamsk de le conserver. Robin Carrel

L’ancien Biennois Nikolaj Ehlers et Yohann Auvitu. KEYSTONE

Le Français de 33 ans a passé la majeure partie de sa carrière dans le championnat finlandais (de 2008 à 2016, puis de 2020 à 2022). L'arrière offensif a tenté furtivement sa chance en NHL entre 2016 et 2018, sans réussir à faire son trou ni aux New Jersey Devils (25 matches, 4 points) ni aux Oilers d'Edmonton (13 unités en 33 rencontres). Il compte plus de 160 matches avec les Bleus au niveau international.

Auvitu sera d'abord appelé à remplacer numériquement Sami Vatanen. Le Finlandais avait été gravement touché en octobre et était passé sur le billard pour une opération au «bas du corps», comme on dit dans le jargon hockeyistique. «Je vais un peu mieux chaque jour, mais je ne peux pas encore patiner», nous disait le Finlandais juste après Noël. Il espère revenir au jeu dès la fin du mois de janvier. Le coach Jan Cadieux aura alors le choix entre lui, Auvitu et Henrik Tömmernes pour garnir sa brigade défensive. Selon ce qu’on a pu apprendre, le Bleu s’est déjà entraîné avec sa nouvelle équipe jeudi.

Le Français, qui a débuté sa carrière professionnelle à l'Avalanche du Mont-Blanc en 2006, avait défrayé la chronique dans son pays, cet été. Le défenseur né dans le Val-de-Marne en 1989 s'était engagé pour le Neftekhimik, en KHL, après le début de la guerre en Ukraine, forçant sa fédération à le rendre inéligible en équipe nationale tant qu'il jouerait en Russie ou tant que la guerre continuerait.

«Auvitu aurait également été un renfort solide pour la Ligue finlandaise, mais il n'y avait aucun intérêt au pays, est-il écrit sur le site spécialisé leijonat.com. Les clubs de la 1re division de Finlande avaient précédemment déclaré qu'ils n'étaient pas intéressés par le défenseur, qui est allé jouer en Russie malgré la guerre en Ukraine.» Une question que le GSHC ne semble pas s’être posée et voici le joueur de nouveau disponible pour son équipe nationale.

Son passage en Kontinental Hockey League aura fait long feu. Engagé en provenance de l'IFK Helsinki, le Français n'a eu que peu d'impact sur la franchise de Nizhnekamsk, une ville du Tatarstan. Il n'a marqué qu'un but et distillé seulement deux assists en 20 parties, pour son deuxième passage dans le pays, après une pige à Sotchi en 2018-2019.



