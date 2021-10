Hockey sur glace – Genève-Servette encore battu

Comme s’ils étaient contraints de jouer une partie de Scrabble rien qu’avec des X, Y, W et Z dans leur jeu, c’est actuellement très compliqué pour des Genevois qui n’y arrivent toujours pas. Ce n’est pas faute d’avoir essayé, surtout dans le dernier tiers, où ils n’ont pas été loin de rafler la mise, mais à la fin le résultat est toujours le même: zéro point.

Deux jours après avoir glissé dans la capitale face à des Bernois en dessous de tout qu’ils avaient mis dans leurs petits patins, le finaliste du dernier championnat s’est cette fois-ci incliné face à Lausanne, le frère ennemi, devant son public, alors qu’il a une fois encore eu l’occasion de faire tellement mieux. Mais force est d’admettre qu’en ce moment ce puck récalcitrant se fait un malin plaisir de tourner dans tous les sens sauf le bon, tout le contraire que la saison dernière où les rebonds étaient favorables.

Si le début de rencontre avait permis aux Vaudois de prendre logiquement les devants face à un adversaire toujours aussi tétanisé par l’enjeu et en terrible manque de confiance, la suite allait permettre aux Aigles de revenir dans ce derby. Après les deux buts réussis par Guillaume Maillard (8e) et Cody Almond (34e), qui connaissaient bien cette patinoire, les joueurs de Patrick Emond ont bénéficié ensuite de l’indiscipline des Lions pour égaliser. Comme c’est souvent le cas ces derniers temps, c’est Daniel Winnik (37e) et Henrik Tömmernes (41e) qui trouvaient la solution devant un Tobias Stephan – encore un ex – qui a longtemps retardé l’échéance.

Alors qu’il ne restait que trois minutes à jouer, que Gauthier Descloux avait réalisé des arrêts déterminants quand il l’avait fallu, les Genevois ont eu une grosse opportunité de renverser la vapeur avec un homme de plus sur la glace, mais le destin, encore lui, a voulu que ce soit Jiri Sekac qui aille planter son couteau dans le dos de Descloux à deux minutes du gong en box-play.

Noah Rod, qui venait de prolonger son contrat de trois ans dans la journée (jusqu’en 2027), a bien cru qu’il avait rallumé la flamme de l’espoir à 56 secondes de la fin, mais là encore, c’est Lukas Frick qui a sauvé miraculeusement les Vaudois sur la ligne. Quand ça ne veut pas... Il y a des soirs comme ça, qui malheureusement pour les Genevois se ressemblent. Dans cette semaine de vérité, le GSHC se rendra ce samedi à Lugano…