Hockey sur glace – Genève-Servette écrase Zoug aux Vernets Les Aigles, secoués après leur mésaventure de dimanche contre Davos, n’ont fait qu’une bouchée du champion de Suisse en titre (6-1). Simon Meier Genève

À l’image de Marc-Antoine Pouliot devant Sven Leuenberger, Genève a fini devant Zoug, mardi. BASTIEN GALLAY / LPS

Genève-Servette devait se faire pardonner et Zoug passait par là. Résultat: les Aigles, qui avaient titillé la faute professionnelle dimanche soir en perdant face à Davos un match qu’ils avaient mené 4 à 1, ont écrasé le double champion de Suisse en titre (5-1), mardi soir aux Vernets. Ils conservent ainsi leur statut de leader de National League.

Désireux de secouer les puces à certains de ses tireurs d’élite, qui s’étaient endormis à la mi-match 48 heures plus tôt, l’entraîneur Jan Cadieux avait décidé de rebrasser les cartes. Le Suédois Omark et le Finlandais Hartikainen, très potes en-dehors de la glace, ont été «séparés» dessus. Le premier nommé faisait trio avec Pouliot et Praplan, tandis que le capitaine Rod, habitué jusque-là à faire équipe avec ces deux derniers, était cette fois-ci aligné avec Richard et Hartikainen.

Les effets de ces rocades se sont avérés dévastateurs… pour Zoug. Un tourbillon grenat s’est abattu sur les Vernets, faisant tomber un premier fruit mûr après une minute 16 (Omark). Pouliot y est allé de son doublé (14e et 25e), avant que Sminovs (28e) et le top-scorer Filppula (36e) ne donnent au score des allures de correction. Zoug a pu sauver l’honneur en fin de deuxième période, mais sans nourrir le moindre espoir de revenir dans la partie.

Car Genève, sermonné par son staff technique, n’a pas commis la même erreur deux fois en si peu de temps. Là où Davos avait pu s’accrocher puis s’infiltrer dans la brèche, Zoug s’est heurté à un bloc équipe solide et discipliné - jusqu’au bout. Après avoir connu trois défaites lors des quatre derniers matches, les Grenat se sont à nouveau montrés dignes de leur rang. Prochaine étape: vendredi soir à Lugano.

Ge/Servette - Zoug 6-1 (2-0 3-1 1-0) Afficher plus Les Vernets. 5444 spectateurs. Arbitres: MM. Hebeisen, Holm, Obwegeser et Duc. Buts: 2e Omark (Richard) 1-0, 14e Pouliot (Tömmernes) 2-0, 25e Pouliot (Omark) 3-0, 28e Smirnovs (Antonietti, Tömmernes) 4-0, 36e Filppula (Winnik) 5-0, 38e Kreis (Geisser) 5-1, 58e Hartikainen (Omark/5 c 4) 6-1. Ge/Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Chanton; Miranda, Filppula, Winnik; Hartikainen, Richard, Rod; Praplan, Pouliot, Omark; Antonietti, Jooris, Smirnovs; Derungs. Entraîneur: Cadieux. Zoug: Genoni; Schlumpf, Djoos; Hansson, Kreis; Geisser, Gross; Stadler; Klingberg, O’Neill, Hofmann; Simion, Kovar, Cehlaric; Martschini, Senteler, Herzog; Zehnder, Leuenberger, Allenspach; De Nisco. Entraîneur: Tangnes. Pénalités: 3 x 2’ contre Ge/Servette; 4 x 2’ contre Zoug. Notes: Ge/Servette sans Vatanen, Bertaggia (blessés), Cavalleri, Berthon (surnuméraire) ni Smons (Swiss League). Zoug privé de Suri (blessé).

Simon Meier a débuté sa carrière de journaliste sportif en 2000 au journal Le Temps avant d'en devenir le responsable de la rubrique. En 2013, il a rejoint la rédaction sportive du Matin et du Matin dimanche puis à intégré celle de Sport-Center pour les différents titres de Tamedia et 20 minutes. Plus d'infos

