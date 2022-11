Afficher plus

BCF Arena. 9009 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Lemelin (Can), Mollard, Steenstra et Huguet.

Buts: 5e Hartikainen (Richard) 0-1, 11e Filppula (Winnik, Karrer) 0-2, 21e Winnik (Filppula/ 5 c 4) 0-3, 27e De la Rose (Gunderson/ 5 c 4) 1-3, 31e Maurer (Karrer, Filppula) 1-4, 40e Rod (Hartikainen) 1-5, 45e Bertschy 2-5, 55e Hartikainen (Omark, Winnik/ 5 c 4) 2-6.

FR Gottéron: Hughes (31e Meier); Diaz, Vainio; Gunderson, Chavaillaz; Sutter, Jecker; Scheidegger; Bykov, Walser, Jörg; Bertschy, De la Rose, Schmid; Marchon, Desharnais, Sörensen; Sprunger, Rask, Mottet; Rossi. Entraîneur: Dubé.

GE Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Chanton; Miranda, Filppula, Winnik; Hartikainen, Richard, Rod; Praplan, Smirnovs, Omark; Antonietti, Jooris, Bertaggia; Derungs. Entraîneur: Cadieux.

Pénalités: 2 x 2’ contre Fribourg-Gottéron; 3 x 2’ contre Ge/Servette.

Notes: FR Gottéron sans Berra, Dufner (blessés), Kuokkanen ni Jobin (surnuméraires). Ge/Servette sans Descloux, Pouliot, Vatanen, Smons (blessés), Cavalleri (surnuméraire) ni Berthon (Swiss League).