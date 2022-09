Hockey sur glace – Genève-Servette domine le double champion de Suisse Genève-Servette a été excellent sur la patinoire des champions de Suisse. Les Aigles ont battu l’EV Zoug 2-5. Cyrill Pasche Zoug

Les Genevois ont livré une prestation aboutie sur la pelouse du double champion de Suisse en titre. Keystone

Genève-Servette a frappé dans les moments clé pour bâtir son premier succès de la saison dans le temps réglementaire: les Aigles ont ouvert la marque avant la première pause (19e, Hartikainen), puis fait le break en inscrivant deux buts en 73 secondes avant la fin du deuxième tiers (39e, 1-2 par Rod et 40e, 1-3 par Pouliot). Le powerplay a aussi démontré son efficacité. Les Aigles s’en sont servis pour inscrire leur premier et troisième but. Une tuile tout de même: la sortie de Gauthier Descloux (probablement en raison d’une blessure) après 20 minutes de jeu seulement.

Face au double champion de Suisse - et avec cinq étrangers en l’absence de Daniel Winnik, blessé, le GSHC a enfin dévoilé et exploité l’étendue de son potentiel. Rien à voir avec l’excès de confiance du match d’ouverture aux Vernets contre Davos, ni avec cette équipe qui tirait encore la langue samedi à Bienne. Après deux sorties mitigées et seulement deux unités au compteur, l’entraîneur Jan Cadieux avait exigé de meilleures habitudes sur la glace: comme cesser de se compliquer systématiquement la vie.

Les Suisses enfin impliqués

Ses joueurs lui ont répondu positivement. Et tous, cette fois-ci, se sont impliqués (trois buts des Suisses). Les Aigles ont opté pour des trajectoires plus directes vers le filet défendu par Leonardo Genoni, à l’image du but marqué par Noah Rod (quelle accélération sur le 1-2!). Ils ont aussi limité les erreurs directes et réduit les surnombres adverses à zéro. En première période, le gardien Gauthier Descloux - blessé et remplacé par Robert Mayer à la première pause - n’a pas eu à intervenir une seule fois. Les Genevois ont non seulement pris le jeu à leur compte, mais ils ont aussi longtemps confisqué le puck aux Zougois.

Leur domination a par moments été totale, hormis lorsqu’ils se sont mis en difficulté avec des pénalités (trois consécutives entre la 26e et la 32e minute) ainsi qu’en fin de partie, lorsque l’EVZ a tenté, en vain, d’égaliser. Vendredi, le HC Lugano de Chris McSorley sera en visite aux Vernets.

Zoug - Ge/Servette 2-5 (0-1 1-2 1-2) Afficher plus Bossard Arena. 6596 spectateurs. Arbitres: MM. Stolc, Urban, Cattaneo et Obwegeser. Buts: 19e Hartikainen (Richard, Tömmernes/ 5 c 4) 0-1, 30e Senteler (Simion, Zehnder) 1-1, 39e Rod (Vatanen) 1-2, 40e Pouliot (Tömmernes, Hartikainen/ 5 c 4) 1-3, 46e Miranda (Jooris/ 4 c 5!) 1-4, 47e Zehnder (Allenspach, Hansson) 2-4, 59e Tömmernes (5 c 6, cage vide) 2-5. Zoug: Genoni; Geisser, Djoos; Hansson, Stadler; Schlumpf, Kreis; Gross; Klingberg, Kovar, Simion; Martschini, O’Neill, Cehlarik; Zehnder, Senteler, Herzog; Allenspach, Leuenberger, De Nisco; Neumann. Entraîneur: Tangnes. GE Servette: Descloux (21e Mayer); Karrer, Tömmernes; Vatanen, Maurer; Le Coultre, Völlmin; Chanton; Praplan, Filppula, Rod; Hartikainen, Richard, Omark; Miranda, Pouliot, Bertaggia; Antonietti, Jooris, Smirnovs; Derungs. Entraîneur: Cadieux. Pénalités: 2 x 2’ contre Zoug; 4 x 2’ contre Ge/Servette. Notes: Zoug sans Hofmann, Suri (blessés) ni Wüthrich (surnuméraire). Ge/Servette sans Winnik, Jacquemet, Cavalleri (blessés), Berthon (surnuméraire), Smons (La Chaux-de-Fonds). Zoug sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (55’36 à la 58’37).

Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.