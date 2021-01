Hockey sur glace – «Genève-Servette devrait penser à faire recours» Chris McSorley, l’ex-boss des Vernets, donne son avis sur les sept matches de suspension infligés à Jonathan Mercier. Daniel Visentini

Chris McSorley connaît très bien Jonathan Mercier . Eric Lafargue

La sanction est lourde, elle a frappé Jonathan Mercier samedi: sept matches de suspension! Le défenseur de Genève-Servette avait fait trébucher l’arbitre, involontairement le juge unique l’admet, à Ambri, le 12 janvier. Le couperet est tombé samedi et il est sévère.

Chris McSorley, l’ex-homme fort des Vernets remercié l’été dernier, connaît bien Mercier. «Je l’ai connu alors qu’il n’était encore que junior et tout ce que je peux dire de lui c’est que Jonathan est un mec au top, sur la glace et en dehors.»

Il n’empêche, il y a cette vidéo et cette action, qui voit Mercier avancer vers l’arbitre (Salonen) qui recule et ce contact qui projette l’arbitre sur la glace. Le juge unique a estimé que Mercier aurait pu l’éviter, que les conséquences auraient pu être plus sérieuses pour M. Salonen que les seules contusions à la jambe gauche constatées et que le défenseur aurait pu amorcer plus tôt l’évitement qui se devine juste avant le contact. On ne touche pas à l’arbitre: la règle a été appliquée avec la plus grande sévérité.

«Les images ne parlent pas en faveur de Jonathan, analyse McSorley. Mais ce que l’on veut voir là ne ressemble pas à Jonathan. Ce n’est pas à moi de commenter les décisions de la ligue. Mon seul commentaire, c’est de dire qu’il n’y a qu’une personne qui sait exactement ce qui s’est passé: c’est Jonathan lui-même. Mais je le connais très bien, il sait parfaitement qu’il n’a pas le droit de toucher l’arbitre. Je ne peux qu’espérer que s’il y a recours - et Genève-Servette devrait penser à faire recours -, la ligue modère la punition.»

La sanction a été signifiée le 16 janvier, Genève-Servette a cinq jours pour faire recours, soit jusqu’au 21 janvier.