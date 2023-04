Hockey sur glace – Genève-Servette triomphe aux Vernets: «Un sentiment fantastique» Genève-Servette a remporté le premier titre de champion de son histoire. Les Aigles ont battu le HC Bienne lors de l’acte VII jeudi aux Vernets (4-1). Réactions à chaud des champions. Cyrill Pasche

Genève-Servette est champion de Suisse et le titre de retour en Romandie pour la première fois depuis 40 ans. GABRIEL MONNET / GALLAYPHOTO

Valtteri Filppula (centre)

«C’est un sentiment fantastique, j’ai beaucoup de fierté d’avoir réussi à accomplir ceci. Nous avons toujours été très forts à domicile, où nous n’avons perdu qu’une seule fois durant les play-off (ndlr: l’acte III contre Bienne en finale), et cela nous a donné beaucoup de confiance. C’était un match 7, et on ne sait jamais ce qui peut arriver dans ce genre de partie. Nous avons très bien joué durant toute la rencontre. Avec tous nos fans avec nous, c’était un sentiment spécial que de gagner le championnat ici aux Vernets. L’ambiance était incroyable durant tous les play-off. Mais pour un septième acte, les décibels sont encore montés d’un cran et les gradins ont vraiment été très bruyants! Nous avons senti les fans derrière nous, qui nous ont poussé vers la victoire. Si je vais continuer ma carrière? Je ne le sais pas encore. Tout d’abord, on va fêter ce titre! Ensuite je prendrai quelques semaines de vacances pour voir où j’en suis mentalement et physiquement, et ensuite je prendrai une décision.»



Robert Mayer (gardien)

«C’est chouette… C’est très chouette…»

Marc Gautschi (directeur sportif)

«Pour gagner un titre, il faut aussi une bonne part de chance. Nous aurions tout aussi bien pu être éliminés au premier tour par Lugano, mais nous sommes finalement allés jusqu'au bout. Notre offensive est notre grande force, mais nous avons été hyper solides en défense pendant les play-off. C’est notre défense qui est allé nous chercher ce titre. Nous avons réussi à changer cette dynamique, où seules les équipes alémaniques remportaient le championnat jusqu’ici. Je pense qu’à l’avenir, les Romands gagneront aussi régulièrement des titres.»

