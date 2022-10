Hockey sur glace – Genève-Servette bat Lugano et reste leader Mené 2-0, Genève-Servette a bien réagi et s’est imposé 2-3 à Lugano grâce à deux buts de Le Coultre et Hartikainen en l’espace de 50 secondes en troisième période. Cyrill Pasche Lugano

Vincent Praplan et Linus Omark jubilent après le premier but servettien. keystone-sda.ch

Vainqueur à deux reprises lors des quatre sorties précédant le match de vendredi face à Genève-Servette, Lugano a probablement réalisé le meilleur (premier) tiers temps de sa saison. Les Bianconeri, par leur intensité et dynamisme, ont surpris les Genevois en début de soirée (2-0 après 20 minutes). Le Canadien Bennett a ouvert la marque après seulement cinq minutes de jeu. L’Italien à licence suisse Zanetti a ensuite doublé la mise à la 15e minute. Devant le filet du GSHC, Gauthier Descloux, pourtant bien inspiré, a été battu sur deux tirs à mi-distance depuis le côté gauche.

Les Aigles, tout d’abord peu inspirés et avec trop de déchets dans leur jeu, ont souffert en première période, avant de s’ajuster par la suite. Sans Marc-Antoine Pouliot vendredi et absent pour trois à quatre semaines (blessure au haut du corps), le GSHC s’est repris dès la deuxième période. La réussite de Linus Omark, sur un service en or de Vincent Praplan, a remis le GSHC sur les bons rails (32e, 2-1).

Même lorsqu’il se retrouve en position défavorable, le GSHC possède une immense qualité: celle de pouvoir accélérer et marquer des buts à sa guise. Le défenseur Simon Le Coultre (3e but de l’exercice) a ramené son équipe à la hauteur des Tessinois (48e, 2-2), puis Teemu Hartikainen, auteur d’un but spectaculaire 50 secondes plus tard, a donné l’avantage au GSHC pour la première fois de la soirée (50e, 2-3). Les Aigles ont parfaitement géré leur fin de match pour empocher trois précieux points et préserver leur place de leader, juste devant le HC Bienne. Samedi, les Aigles reçoivent Ambri aux Vernets.

Lugano - Ge/Servette 2-3 (2-0 0-1 0-2) Afficher plus Corner Arena. 4623 spectateurs. Arbitres: MM. Kohlmüller (All), Stolc (Slq), Cattaneo et Wolf. Buts: 12e Bennett (Kaski, Riva) 1-0, 15e Zanetti (Arcobello, Granlund) 2-0, 32e Omark (Praplan) 2-1, 49e Le Coultre (Richard) 2-2, 50e Hartikainen (Richard) 2-3. Lugano: Koskinen; Alatalo, Mirco Müller; Kaski, Riva; Wolf, Guerra; Villa; Zanetti, Arcobello, Granlund; Josephs, Thürkauf, Bennett; Fazzini, Marco Müller, Morini; Zanetti, Herburger, Stoffel; Gerber. Entraîneur: Gianinazzi. Ge/Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Chanton; Miranda, Filppula, Winnik; Hartikainen, Richard, Rod; Praplan, Smirnovs, Omark; Antonietti, Jooris, Derungs; Berthon. Entraîneur: Cadieux. Pénalités: 2 x 2' contre Lugano; 2 x 2' contre Ge/Servette. Notes: Lugano sans Andersson, Carr, Fatton, Patry, Walker (blessés), Connolly (malade) ni Werder (suspendu). Ge/Servette sans Vatanen, Bertaggia, Pouliot (blessés), Cavalleri (surnuméraire) ni Smons (Swiss League). Temps mort demandé par Lugano (57'33) Lugano sort son gardien au profit d'un sixième joueur de champ (de 57'33 à la fin du match).

Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

