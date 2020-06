Champions Hockey League – Genève-Servette affrontera Straubing Le tirage au sort de la compétition a eu lieu ce mercredi, avec cinq équipes suisses engagées. Sport-Center

Les Aigles voyageront en Allemagne pour l’édition 2020-2021 de la Champions Hockey League. KEYSTONE

Les cinq équipes de National League qui prendront part à la Champions Hockey League 2020-2021 connaissent leurs adversaires. Genève-Servette affrontera les Straubing Tigers (Allemagne).

Dans l’autre partie du tableau, Bienne de mesurera à Bolzano (Italie) et Davos tentera de battre les Capitals de Vienne (Autriche). Enfin, Zoug et les Zurich Lions, opposés respectivement à Skelleftea AIK (Suède) et Sonderjyske (Danemark), seront opposés en huitièmes de finale en cas de victoire.

Le tableau complet de la compétition:

Source: Champions Hockey League

Une formule remaniée

En raison du coronavirus, la phase de poule de la compétition a été annulée. Les 32 équipes participantes s’affrontent directement dans une phase finale qui débute au stade des seizièmes de finale (match aller et retour). Les premières rencontres auront lieu au début du mois d’octobre, avec possibilité de repousser la compétition en novembre selon la situation sanitaire.



La saison dernière, Bienne et Zoug avaient échoué en quarts de finale, respectivement contre les Suédois de Frölunda (futur vainqueur) et les Tchèques de Mountfield (finaliste malheureux). Zurich, Genève et Davos n’étaient pas qualifiés pour cette édition 2019-2020.