Un GSHC dominant – Genève-Servette a soigné la manière pour balayer ses rivaux romands Genève-Servette a brillamment confirmé son statut de leader. Après Fribourg vendredi (5-2) aux Vernets, les Aigles ont dominé le LHC samedi à Lausanne (5-1).

Cyrill Pasche Lausanne

Henrik Tömmernes, Tanner Richard, Marc-Antoine Pouliot et Teemu Hartikainen ont fait une démonstration de hockey samedi à Lausanne. BASTIEN GALLAY/LPS

Huit matches, sept victoires dont six succès dans le temps réglementaire et la première place du podium de National League en guise de récompense. Genève-Servette a assumé et confirmé son statut de cofavori du championnat.