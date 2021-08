Du renfort aux Vernets - Genève-Servette a signé Valtteri Filppula

Hockey sur glace – Genève-Servette a signé Valtteri Filppula L’attaquant finlandais Valtteri Filppula, 37 ans et 1222 matches de NHL au compteur, sera le 4e joueur étranger du GSHC pour la saison 2021/2022. Sport-Center

Genève-Servette annonce mardi la signature de Valtteri Filppula pour la saison 2021-2022. L’attaquant finlandais, âgé de 37 ans, arrivera ce vendredi à Genève. «Je suis très heureux de rejoindre l’équipe! Je n’ai entendu que du bien de l’organisation, la ville et les fans. J’ai hâte que les choses commencent, vivement vendredi», explique le joueur dans un communiqué transmis par le club.

Capable de jouer au centre ou à l’aile, l’homme aux 1222 parties de NHL rejoint Henrik Tömmernes, Daniel Winnik et Marc-Antoine Pouliot dans la légion étrangère genevoise. «Quand on a approché Valtteri, il a tout de suite été intéressé par le projet. Il est exactement le joueur que l’on cherchait pour aider l’équipe cette saison, note le directeur sportif Marc Gautschi. Il est capable de jouer plusieurs positions, est excellent en avantage et désavantage numérique et en plus de ça, c’est un gagnant. Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur lui cette saison.»

Le nouvel attaquant du GSHC, qui portera le numéro 51, a fait les beaux jours des Red Wings (2005-2013), remportant la Coupe Stanley en 2008, avant de revenir à Detroit pour y disputer les deux dernières saisons. Il a également joué pour Tampa Bay, Philadelphie et les New York Islanders et totalise 616 points (222 buts, 394 passes) en carrière. Médaillé de bronze aux JO de 2008, Valtteri Filppula a aussi porté 40 fois le maillot de la Finlande (11 buts, 9 passes).

