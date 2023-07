Sécurité et mobilité – Genève serre la vis contre les vélos et trottinettes Ce jeudi, la police municipale a mené une opération de prévention et de répression au Jardin anglais. Objectif: remettre les vélos et trottinettes sur le droit chemin. Emilien Ghidoni

Les agents rappellent à l’ordre les cyclistes et trottinettistes circulant côté lac du jardin anglais. LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

Le long des allées ombragées du Jardin anglais, les touristes flânent. Cette après-midi de juillet est comme toutes les autres, ou presque. Un passant averti peut apercevoir un nombre surprenant d’agents de la police municipale, postés aux entrées du parc. D’autres patrouillent à vélo sur l’allée principale. Ce jeudi, ce sont en tout 14 agents qui participent à une action spéciale «mobilité douce». Leur but: prévenir et réprimer les infractions des vélos et trottinettes électriques dans cette zone très fréquentée.