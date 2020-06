Environnement – Genève s’engage en faveur de la biodiversité Le canton se dote d’un projet à 13 millions de francs pour empêcher la ville de grignoter du terrain et d’étendre les zones naturelles.

L'objectif est de laisser plus de place aux zones naturelles, selon Antonio Hodgers. En 2030, elles devraient constituer 30% du territoire genevois, contre un peu plus de 20% actuellement.

Le canton de Genève se lance dans un ambitieux projet en faveur de la biodiversité sur son territoire. Doté d’un budget de 13 millions de francs, le programme veut empêcher la zone urbaine de grignoter du terrain, étendre les zones protégées et aménager des couloirs biologiques.

Les humains font partie du vivant et ne doivent pas considérer la biodiversité comme un élément décoratif du paysage, a souligné mercredi le président du gouvernement genevois Antonio Hodgers. Une nature riche a l’avantage d’avoir un effet protecteur contre les crises qui menacent, que ce soit sur le plan sanitaire ou climatique.

Une chute de la biodiversité, au contraire, est un facteur qui aggravera les problèmes. Or, aujourd’hui, les espèces disparaissent à un rythme accéléré dans le monde. Genève n’échappe pas au phénomène. Le canton a perdu des oiseaux, des amphibiens. Plusieurs de ses reptiles et un quart de ses plantes sont en danger.

Retrouver l’équilibre

L’élan cantonal pour la biodiversité doit permettre de retrouver un équilibre. Le grand objectif est de laisser plus de place aux zones naturelles, a fait savoir Antonio Hodgers. En 2030, elles devraient constituer 30% du territoire genevois, contre un peu plus de 20% actuellement.

Pour y parvenir, «le réflexe biodiversité» devra faire partie de toute politique d’aménagement. Aujourd’hui, la question de la biodiversité figure plutôt en queue de liste des préoccupations lorsqu’il s’agit de penser le développement du territoire. Elle devra à l’avenir en devenir un élément structurant, a noté Antonio Hodgers.

Vouloir donner plus d’espace aux espèces animales pour qu’elles puissent s’épanouir ne veut pas dire pour autant ne plus construire et ne plus cultiver. «Il faudra construire et cultiver autrement». Des associations comme le WWF ou Pro Natura ont été consultées pour l’élaboration de ce plan en faveur de la biodiversité.

