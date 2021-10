Expositions – Genève se souvient de ses amitiés grecques Le MAH réunit documents, tableaux et objets en rapport avec l’aide suisse et genevoise lors de la création de l’État grec. Benjamin Chaix

La tabatière offerte par Genève avec ses lettres de naturalisation à Jean Capodistrias. Prêt exceptionnel du Musée Capodistrias, à Corfou, qui ne l’expose pas. T. KIMPARI

La déclaration d’indépendance de la Grèce a 200 ans cette année. À l’initiative de la Fondation Hardt pour l’étude de l’Antiquité classique, deux expositions marquent le coup dès cette fin de semaine au Musée d’art et d’histoire (MAH): «Genève et la Grèce, une amitié au service de l’indépendance» et «Le goût de l’antique». Des prêteurs genevois, suisses et grecs, la ministre grecque de la Culture et la directrice de l’Office fédéral de la culture au vernissage jeudi soir, une publication scientifique et très illustrée en prime, il y a de quoi se réjouir de ce nouvel élan philhellène en terre genevoise. Une vieille tradition inaugurée il y a deux siècles par trois hommes, une femme et toute une population.