Omnisports – Genève se remet au sport, comme il peut Tous les sports ne sont pas égaux devant la reprise. Petit tour d’horizon auprès de différents clubs. Daniel Visentini

Au Bout-du-Monde, les entraînements reprennent après une longue pause. KEYSTONE

Le vent nouveau souffle timidement encore. Si l’idée de la reprise et du déconfinement s’impose avec les prudences d’usage, il s’agit de s’aérer l’esprit et le corps aussi. La pratique du sport est à nouveau autorisée, accompagnée de restrictions plus ou moins strictes. C’est tout un monde ensommeillé qui se rappelle à l’idée de rejouer au foot, au basket, au tennis, au hockey, ou de courir, de s’entretenir, à tout le moins de refaire ensemble, même en petit comité, des gestes interdits durant de longues semaines.