Curleurs genevois à Pékin – Genève se qualifie pour les Jeux olympiques Peter de Cruz et son équipe ont emporté leur duel contre Berne 4-0, au terme d’un quatrième match serré jusqu’à la fin. Rebecca Garcia

Le skip Peter de Cruz (à gauche) avec Sven Michel, Valentin Tanner et Benoît Schwarz se sont qualifiés pour les Jeux olympiques de Pékin. KEYSTONE

«Jusqu’à maintenant, je pense que personne de l’équipe ne se voyait là-bas», souffle Peter de Cruz, capitaine et skip du Curling Club de Genève. C’est bien lui qui disputera les Jeux olympiques de Pékin avec Valentin Tanner, Benoît Schwarz et Sven Michel. Ils ont battu Berne à quatre reprises (8-7, 9-2, 8-6 et 5-4). La victoire de vendredi valide leur ticket pour les JO d’hiver, où ils représenteront la Suisse.

Un duel très disputé

Mis à part un match à côté duquel les Bernois sont passés, le duel entre les deux équipes s’est disputé jusqu’à la dernière pierre. Les Genevois se sont peu à peu repris après avoir été menés par l’équipe de Yannick Schwaller et auraient même pu enfoncer le clou au huitième end, mais la pierre n’a octroyé qu’un point au lieu de trois au CC Genève.