Genève – Genève rouvre ses parcs, à l’exception du parc La Grange L’orage qui s’est abattu sur Genève jeudi 13 août avait provoqué d’importants dégâts mettant en danger le public. Lorraine Fasler

Le parc Bertrand est désormais rouvert au public, comme huit autres sites genevois. Ils avaient dû fermer suite aux dégâts causés par l’orage du 13 août. (Image d’archives) Laurent Guiraud

La Ville de Genève annonce jeudi la réouverture des pataugeoires et des parcs suivants:

Le parc des Eaux-Vives

Le parc Mon Repos

Le parc Moynier

La Perle du Lac

Barton et William-Rappard

Le parc Bertrand

Le sentier des Falaises

Le bois de la Bâtie

Les sites avaient dû être fermés, suite aux dégâts importants provoqués par l’orage du 13 août au soir. Le Service des espaces verts (SEVE) a sécurisé les parcs et les promenades du domaine public de la Ville de Genève. Un contrôle de l’ensemble des arbres a été mené, afin d’éviter tout accident. «Il s’agissait également de protéger et de mettre en sécurité l’ensemble du patrimoine arboré», précise un communiqué.

Le parc La Grange reste, lui, fermé jusqu’à nouvel avis, tout comme le lieu de détente estival La Canopée, situé sur le quai Gustave-Ador, qui a également été endommagé. Le site est fermé au public jusqu’à nouvel avis et les activités qui s’y déroulent sont suspendues.

Suite à l’orage du jeudi 13 août au soir, le parc La Grange a essuyé des dégâts importants. Laurent Guiraud

Sous-bois à éviter

Malgré la force de la tempête de jeudi dernier, aucun blessé n'avait été déploré. Mais le SEVE demande aux Genevoises et Genevois de rester vigilants. «Il est fortement recommandé aux usagères et usagers des parcs de faire preuve de prudence et de ne pas s’aventurer dans les sous-bois»