Covid-19 – Genève revoit la durée des quarantaines Dans un communiqué, le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSPS) annonce que la quarantaine passe à 7 jours à compter du 1er janvier 2022. Sophie Davaris

Il est nécessaire de respecter les mesures sanitaires et de se faire tester en cas de doute. KEYSTONE

Avec plus de 1000 cas de Covid par jour depuis le 22 décembre, le nombre de personnes en isolement ou en quarantaine augmente massivement à Genève. Alors qu’Omicron représente désormais 80% des infections dans le canton et que la période d’incubation (le délai entre le moment où le virus se transmet et où la maladie apparaît) est plus courte avec ce variant, la durée de quarantaine est ajustée. Elle durera sept jours, à partir du dernier contact avec la personne testée positive. Le Département de la santé a publié un communiqué ce 31 décembre au soir.

Cette adaptation, qui suit les dernières recommandations de l'Office fédéral de la santé publique, vise aussi à alléger l'impact social de la quarantaine et «favorise le maintien des activités, notamment des activités essentielles, note le Département. Environ trois fois plus transmissible que le variant Delta, Omicron provoque l'absence simultanée de nombreux travailleurs avec un risque élevé sur la continuité des activités, ce qui menace le fonctionnement de notre société.» À noter que «des décisions de quarantaine plus larges restent possibles dans le cadre des investigations de flambée afin de contrôler la propagation».

Ménage commun ou contact intime

Deuxième changement: désormais, sont mises en quarantaine uniquement les personnes ayant le plus haut risque d’infection, c’est-à-dire celles faisant ménage commun avec la personne testée positive ou ayant été en contact intime avec elle. Ces personnes sont exemptées de quarantaine si elles ont reçu leur dernière dose de vaccin il y a 4 mois ou moins ou si elles sont guéries depuis 4 mois ou moins. Les autres contacts étroits d'une personne positive ne sont plus mis en quarantaine.

Prévenir les contacts

«La personne positive est encouragée à prévenir ses contacts de sa positivité, rappellent les autorités sanitaires. Il est fortement recommandé aux contacts d'annuler ou reporter leurs rendez-vous d'une semaine dans la vie privée comme sur le lieu de travail, de se faire tester au moindre doute (test gratuit), de porter un masque lors de tout contact avec les autres pendant 7 jours après le dernier contact avec la personne testée positive et d’éviter les lieux publics.»

L’État rappelle enfin que le fait de dissimuler des contacts étroits peut mettre en danger son entourage. La quarantaine «n'est pas une punition», relève le communiqué, mais «une mesure de prévention qui nécessite la collaboration des personnes concernées. Elle permet de légitimer l'absence d'une personne sur son lieu de travail ou de formation et de protéger son entourage».

Afin de ne pas rester isolé, les autorités encouragent chacun à garder le contact avec des proches par téléphone, via les réseaux sociaux ou la vidéoconférence. Il est aussi possible de trouver de l'aide sur internet ou auprès d'organisations: quelques pistes en ligne.

Sophie Davaris est rédactrice en chef adjointe de la Tribune de Genève où elle travaille depuis 2000. Diplômée de Sciences-Po Paris et de l’Institut de hautes études internationales de Genève, elle s'intéresse particulièrement aux domaines de la médecine et de la santé publique. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.