Emmenée par David Salan (au premier plan à gauche, assis) et dirigée par Sébastien Fournier (debout, le deuxième depuis la droite), la sélection de l’ACGF a fait carton plein en Argovie, samedi.

Lundi matin, voix fuyante. Week-end de débauche? «Non, je n’avais simplement plus l’habitude de crier pour entraîner», rigole Sébastien Fournier. Le directeur technique de l’Association cantonale genevoise de football (ACGF) a fait son retour sur le banc, samedi. Et avec succès: il a mené la sélection genevoise à la qualification pour le tour intermédiaire de la Coupe des régions de l’UEFA, lors d’un tournoi préliminaire disputé à Baden.

Genève représentera donc la Suisse en Galice, au mois d’octobre prochain. Souvent ignorée, cette compétition bisannuelle a pour vocation de réunir et d’opposer des joueurs amateurs (en Suisse, cela équivaut à la 1re ligue et les divisions inférieures) portant les couleurs d’une région par nation participante. L’ACGF sera ainsi confrontée à des sélections espagnole, hongroise et slovène. Le vainqueur de ce groupe sera alors qualifié pour les finales planifiées au mois de juin 2023.