Hockey sur glace – Genève remporte le premier acte de la finale contre Bienne Les Genevois ont marqué le premier point contre les Biennois en s’imposant 2-1. Les étrangers des Aigles ont fait la différence offensivement. Deuxième manche dimanche dans le Seeland. Cyrill Pasche Genève

Daniel Winnik a montré la voie aux Genevois en ouvrant la marque. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

C’était un drôle de premier acte, avec des Vernets longtemps sur la retenue et deux équipes qui ont joué la plupart du temps avec le frein à main. Un peu comme si tout le monde, une fois arrivé en finale, se pinçait encore pour y croire. Une première manche avec peu d’actions de but tranchantes (la faute à des défenses solides et disciplinées) et finalement peu d’étincelles, si ce n’est lorsque Sami Vatanen est sorti sur blessure après un coup de canne – non sanctionné – de Noah Schneeberger à hauteur des genoux (44e).

Genève-Servette a mis du temps pour trouver une toute petite faille et prendre le dessus pour de bon. Daniel Winnik y est allé en force, depuis le côté de la cage seelandaise, avant de glisser le puck au fond via la jambière de Harri Säteri (32e, 1-0).

Teemu Hartikainen, un des Aigles très en vue vendredi soir, a choisi la même méthode que Winnik pour inscrire le deuxième but genevois, en power play cette fois-ci. Le Finlandais est aussi passé en force avant de battre Säteri à bout portant (43e, 2-0). Et tout comme sur la première réussite, Valtteri Filppula a été à l’origine de l’action victorieuse.

Les étrangers du GSHC ont assumé leur statut de locomotive et placé les Aigles sur les rails de la victoire. Une réussite tardive de Damien Brunner (57e, 2-1) a privé le gardien Robert Mayer d’un premier blanchissage en play-off. Le gardien des Aigles, excellent, a toutefois réussi à assurer la victoire du GSHC dans une fin de match très tendue. Le deuxième acte a lieu dimanche à Bienne (20h) et Genève mène 1-0 dans la série.

Afficher plus Les Vernets. 7135 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Wiegand, Borga, Obwegeser et Altmann. Buts: 32e Winnik (Filppula) 1-0, 43e Hartikainen (Filppula, Omark/ 5 c 4) 2-0, 57e Brunner (Froidevaux, Lööv) 2-1. Genève-Servette: Mayer; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Maurer; Jacquemet, Le Coultre; Völlmin; Miranda, Filppula, Winnik; Pouliot, Richard, Rod; Hartikainen, Jooris, Omark; Antonietti, Smirnovs, Bertaggia; Cavalleri. Entraîneur: Cadieux. Bienne: Säteri; Rathgeb, Lööv; Yakovenko, Grossmann; Schneeberger, Forster; Delémont; Kessler, Sallinen, Rajala; Hofer, Haas, Olofsson; Künzle, Froidevaux, Brunner; Hischier, Schläpfer, Tanner; Stampfli. Entraîneur: Törmänen. Pénalités: 2 x 2’ contre Genève-Servette; 5 x 2’ contre Bienne. Notes: Ge/Servette sans Praplan, Berthon (blessés), Auvitu, Chanton, Eigenmann ni Smons (surnuméraire). Bienne sans Cunti (malade), Sheahan, Rytz, Bärtschi, Christen ni Reinhard (surnuméraires). Vatanen sort sur blessure et ne réapparaît plus (44e). But de Jooris annulé en raison d’une obstruction sur le gardien (55e). Temps mort demandé par Bienne (58e). Bienne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 58’25 à la fin du match).

