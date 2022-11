Hockey sur glace – Genève remporte le match au sommet contre Bienne Le leader Genève-Servette a battu son dauphin, le HC Bienne, mardi aux Vernets (6-2). Les Aigles ont fait la différence en deuxième période. Cyrill Pasche Genève

Les Genevois (ici Richard, Chanton, Rod, Le Coultre et Hartikainen) n’ont laissé aucune chance aux Biennois. BASTIEN GALLAY / LPS

Genève-Servette a consolidé sa place de leader du championnat de National League, Les Aigles ont battu le HC Bienne sur le score de 6-2. Les Seelandais ont craqué en deuxième période (3-0). Neuf points séparent désormais le leader Genève-Servette de son dauphin biennois. Mais les joueurs d’Antti Törmänen, qui ont joué deux matches en moins, ne sont pas totalement largués dans la course pour la première place.

Mardi aux Vernets, les Aigles ont ouvert la marque grâce au Finlandais Teemu Hartikainen (8e), auteur de son 9e but lors de ses dix dernières sorties. Mais 24 secondes plus tard, l’Autrichien à licence suisse du HC Bienne, Fabio Hofer, a démontré pour quelles raisons il fait partie des meilleurs pointeurs du championnat. L’attaquant du HCB a égalisé et immédiatement répondu aux Genevois (8e, 1-1).

Absences handicapantes

Les Biennois, qui ont beaucoup souffert de l’absence pour cause de blessure de trois joueurs clé (les deux premiers centres, Gaëtan Haas et Jere Sallinen, ainsi que l’ailier Damien Brunner), ont perdu les pédales en deuxième période, lorsque le GSHC a frappé à trois reprises. Le 3-1 de Henrik Tömmernes, entaché d’un hors-jeu flagrant, n’a pas pu être annulé par les arbitres en raison d’images non concluantes et de mauvaise qualité.

À partir de là, le leader a fait cavalier seul: Arnaud Jacquemet (29e, 4-1) a tout d’abord renvoyé le gardien finlandais Harri Säteri sur le banc (remplacé par Simon Rytz). Puis Josh Jooris (30e, 5-1) et Valtteri Filppula (46e, 6-2) n’ont ensuite laissé planer aucun doute quant à l’issue du match au sommet de National League.

Le HC Bienne, qui accuse désormais deux défaites de rang après sa belle série de dix victoires consécutives, reçoit l’EV Zoug vendredi. Genève-Servette jouera dimanche soir à Porrentruy contre le HC Ajoie.

Genève - Bienne 6-2 (2-1 3-0 1-1) Afficher plus Les Vernets. 6886 spectateurs. Arbitres: MM. Hebeisen, Mollard, Altmann et Burgy. Buts: 8e Hartikainen 1-0, 8e Hofer (Schneeberger, Olofsson) 1-1, 13e Le Coultre 2-1, 27e Tömmernes (Winnik, Filppula) 3-1, 29e Jacquemet (Rod) 4-1, 30e Jooris (Jacquemet) 5-1, 45e Olofsson (Cunti, Künzle/ 5 c 4) 5-2, 46e Filppula (Miranda) 6-2. Genève-Servette: Mayer; Völlmin, Tömmernes; Jacquemet, Maurer; Chanton, Le Coultre; Smons; Miranda, Filppula, Winnik; Hartikainen, Richard, Rod; Praplan, Smirnovs, Omark; Antonietti, Jooris, Bertaggia; Derungs. Entraîneur: Cadieux. Bienne: Säteri (29e Rytz); Rathgeb, Lööv; Yakovenko, Grossmann; Schneeberger, Forster; Delémont, Christen; Kessler, Cunti, Künzle; Hischier, Reinhard, Rajala; Hofer, Tanner, Olofsson; Bärtschi, Froidevaux, Stampfli. Entraîneur: Törmänen. Pénalités: 3 x 2’ contre Genève-Servette; 3 x 2’ contre Bienne. Notes: Ge/Servette sans Karrer, Pouliot, Vatanen (blessés), Berthon (surnuméraire) ni Cavalleri (La Chaux-de-Fonds). Bienne sans Brunner, Haas, Sallinen, van Pottelberghe (blessés) ni Schläpfer (malade).

Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

