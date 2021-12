Opération HEAD x TDG – Genève, QG de la BD La narration en images, cela s’enseigne. La preuve avec les étudiants de la HEAD, qui se sont emparés des pages de ce journal. Zoom sur leur formation très polyvalente. Philippe Muri - Texte , Nawfel Rouibah - Illustration

NAWFEL ROUIBAH/HEAD/Pour le suivre sur Instagram: _nawfel_r

Cet article a été illustré par un étudiant de la HEAD dans le cadre d’un partenariat HEAD x TdG

Ils sont arrivés avec leurs stylos, leurs pinceaux, leurs tablettes graphiques et leurs boîtes d’aquarelle. Depuis lundi dernier, une quinzaine d’étudiant-e-s en illustration de la Haute École d’art et de design (HEAD) ont investi nos locaux. Leur objectif? S’emparer des pages de ce journal, afin d’en illustrer une grande partie du contenu. «Pour la «Tribune de Genève», ce partenariat avec la HEAD est une première, explique Frédéric Julliard, rédacteur en chef. L’idée est de montrer, à l’occasion de la remise des Prix Töpffer, à quel point le terreau genevois est riche en matière d’illustration et de bande dessinée. Pour les étudiantes et étudiants, il s’agit à la fois de présenter leur travail à un large public et de se confronter à des délais serrés et au monde de l’illustration de presse. Nous leur laissons une grande liberté pour exprimer leur talent et leur personnalité, quitte à faire sauter le cadre habituel du journal. À charge pour eux d’illustrer la une et l’ensemble du cahier du week-end.»

5 jours de travail en 50 secondes. Timelapse de la création de l’illustration parue dans la Tribune de Genève du samedi 4 décembre lors d’une collaboration avec la HEAD. NAWFEL ROUIBAH/HEAD

Forger un vocabulaire personnel

Pour encadrer ces étudiant-e-s âgés de 20 à 24 ans, deux professeurs attentifs. Raphaël Widmer est adjoint au département communication visuelle de la HEAD. Diplômé de la Haute École des arts du Rhin, Clément Paurd enseigne pour sa part l’image et le récit au sein de la haute école. Responsable du bachelor en illustration lancé par la HEAD en septembre 2021, l’auteur français a publié le roman graphique «La traversée» en 2019. On a pu voir ses dessins notamment dans «Libération», «XXI» ou aux Éditions Gallimard Jeunesse. Un spécialiste de la narration en images, qui sait distinguer un trait fragile d’un dessin abouti.

Trouver une ligne solide Afficher plus Sophie Anderegg, 23 ans, étudiante en 1ère année illustration. SOPHIE ANDEREGG/HEAD Avant d’entrer à la HEAD en septembre, elle a fréquenté le Ceruleum, à Lausanne. Une École d’Arts visuels où elle a notamment eu comme enseignants des pointures telles que Wazem, Denis Kormann, Krum ou Mara. «Cette étape m’a permis de structurer mon envie de dessin, plutôt du côté de l’illustration», relève la jeune femme, qui se voit volontiers, au terme de ses études, poser sa griffe sur des objets et des fanzines, voire - pourquoi pas - ouvrir un local pluriculturel au sein d’un collectif. À la HEAD, Sophie Anderegg est venue approfondir sa pratique. «Aujourd’hui, une personne qui dessine est obligée de toucher à de nombreux domaines: dessin de presse, BD, animation, graphisme, mise en page, etc. J’ai envie de tester différentes pratiques afin de trouver une ligne construite et solide.» La formation qu’elle a entamée répond à ses attentes. «Les infrastructures de l’école débouchent sur une offre vaste. Il faut aller chercher ce qu’on a envie de creuser. J’ai déjà pu découvrir des genres que je ne connaissais pas: la photo, la mode design, la narration interactive…» Le futur ne lui fait pas peur. «Il faut savoir se démarquer. Si l’on construit un projet viable, il n’y a pas de raison de s’inquiéter.» PMU

Après avoir professé dans deux établissements à Paris, il dispense ses cours à la HEAD depuis 2018. Comment voit-il son enseignement? «En produisant des pages, les étudiants sont amenés à se questionner sur le dessin, mais aussi sur la composition, le cadrage, le rythme, l’écriture. Ils sont incités à se forger petit à petit un vocabulaire personnel. La bande dessinée est plus complexe qu’on ne pense. Avec d’autres professeurs, nous pointons les endroits où ça ne fonctionne pas.»

Le dessin ou la théologie Afficher plus Olivier Conrad, 19 ans, étudiant en 1ère année Illustration. OLIVIER CONRAD/HEAD S’il a toujours été passionné par le dessin, ce jeune Suisse alémanique ne pensait pas forcément s’orienter un jour vers un domaine purement graphique. «Après le gymnase à Thoune, en arts visuels, j’hésitais entre des études de mathématiques, de philosophie ou de théologie», raconte-t-il. Et puis le Covid est arrivé, qui a bouleversé tous ses plans. «Mon père m’a incité à faire un concours pour me permettre d’entrer dans une école d’art. Je ne regrette pas ce choix. J’ai bien l’intention d’aller au bout de mes trois ans et d’obtenir mon bachelor. En revanche, je ne suis pas encore sûr de persévérer dans cette voie.»

Par la suite, Olivier Conrad n’exclut pas de se tourner vers la théologie. «Il existe des liens avec ce que j’apprends aujourd’hui. Si l’on veut dessiner les gens, il faut savoir les comprendre. Dans ce contexte, les émotions se révèlent importantes. Au sein de l’Église, ces critères s’avèrent également essentiels.» En attendant, la HEAD lui permet de progresser à grandes enjambées. «Je n’avais jamais réalisé de bande dessinée auparavant. Là, j’ai clairement élevé mon niveau, progressé au niveau de la vitesse d’exécution, du rendu des expressions et de la manière de raconter une histoire.» PMU

Afin de donner des pistes aux futurs pros du dessin, il faut des enseignants possédant un univers visuel affirmé. Ce fut notamment le cas d’Albertine, chargée de cours en sérigraphie et illustration à la HEAD de 1996 à 2014. Aujourd’hui, la Haute École genevoise peut compter sur Helge Reumann, plusieurs fois lauréat du Prix Töpffer, mais aussi sur Olivier Riechsteiner et Claudy Iannone, spécialistes de l’animation. Benjamin Stroun, lui, enseigne l’histoire de la bande dessinée. D’autres artistes interviennent ponctuellement ou régulièrement, à l’image des Genevois-e-s Nadia Raviscioni, Peggy Adam, Christoffer Ellegaard et Thomas Perrodin. Des auteurs-trices confirmé-e-s également, tels Dominique Goblet, Aurélie William Levaux, Juliette Mancini ou tout récemment Catherine Meurisse.

Vivre de l’illustration Afficher plus Cassandre Tornay, 21 ans Étudiante en 2e année illustration. CASSANDRE TORNAY/HEAD/Pour la suivre sur Instagram: tornaycass Lauréate du Prix Töpffer 2021 pour la jeune bande dessinée, cette passionnée de voyages et de dessins a toujours aimé la narration et les histoires en images. «Mais pas forcément la bande dessinée classique», précise la jeune Valaisanne originaire de Monthey. Après sa maturité en option arts visuels, elle rejoint le bout du lac. À Genève, entourée par des professeurs tels que Tom Tirabosco, Isabelle Pralong, Fred Fivaz ou Thomas Perrodin, elle passe son diplôme à l’École supérieure de bande dessinée et d’illustration (ESBDI). De là, une passerelle lui a permis de rejoindre la HEAD.

«Je suis intéressée par le rapport entre le texte et l’image, ainsi que par les différentes possibilités de narration qui en découlent», raconte Cassandre Tornay, dont l’objectif, à terme, est de vivre de l’illustration. «J’ai envie d’approfondir mes connaissances dans ce domaine, d’en développer des aspects contemporains. L’illustration, pour moi, s’inscrit dans un contexte large, pas seulement celui du livre.» Si elle songe à poursuivre ses études plus tard à l’étranger dans le domaine du design, elle envisage l’avenir avec sérénité. «Il faut faire confiance aux opportunités qui peuvent se présenter.» PMU

À Genève, l’École supérieure de bande dessinée et d’illustration (ESBDI) propose également une formation pratique et théorique permettant de découvrir toutes les potentialités du métier: mise en scène, personnages, décors, dialogues, mise en couleur, etc. Ce cursus à temps complet dure deux ans. Au sein de l’équipe pédagogique, on trouve notamment les bédéastes Isabelle Pralong, Nadia Raviscioni, Joëlle Isoz, Yannis La Macchia et Tom Tirabosco. La formation à la HEAD s’accomplit pour sa part en trois ans.

Singularité dans l’approche

Faut-il être un virtuose du dessin pour suivre ces cours? «Pas forcément», répond Julie Enckell Julliard, responsable du développement culturel à la HEAD. «Ce qu’on recherche avant tout, c’est une singularité dans l’approche. L’école accompagne l’épanouissement de ces singularités.» L’enseignement, en somme, contribue à accélérer une originalité déjà en germe. «On essaie d’encourager une forme de dépassement de leurs qualités techniques chez nos étudiants.»

Larcenet en moteur Afficher plus Nawfel Rouibah, 20 ans Étudiant en 2e année illustration NAWFEL ROUIBAH/HEAD/Pour le suivre sur Instagram: _nawfel_r Tous les enfants dessinent. Mais s’arrêtent souvent à l’adolescence. «Moi j’ai continué, mais sans volonté initialement d’en faire une profession», raconte ce titulaire d’un baccalauréat scientifique en France, qui a toujours aimé raconter des histoires. Au lycée, il se rend compte qu’il existe des formations dans le domaine du dessin, et ça le titille. Lecteur de Manu Larcenet, Moebius et Art Spiegelman - «des moteurs pour l’inspiration» - il passe par l’École des Beaux-Arts du Genevois (EBAG), à Annemasse, avant de rejoindre la HEAD.

Qu’y découvre-t-il? «Une formation très intéressante dans son côté créatif, avec énormément de variété. On ne nous apprend pas à dessiner d’observation, mais bien à créer une identité visuelle qui se démarque.» Celle de Nawfel Rouibah tend vers un univers peu réaliste, en noir et blanc. «Mais j’ai plusieurs manières de dessiner. Je n’ai pas envie de m’enfermer dans un seul style», assure celui qui aimerait idéalement s’inscrire plus tard dans une démarche d’auteur, après un master qui lui permettrait d’approfondir encore ses compétences. «Je voudrais me tourner vers la bande dessinée, tout en sachant que c’est compliqué de ne faire que ça.» PMU

Diversifiée, la formation passe entre autres par le travail de la structure narrative, la mise en page, le rythme, la composition, les différents plans, le découpage. Mais aussi la pratique de la couleur, le rapport texte/image, l’écriture. Les étudiants s’intéressent également à l’animation, en se concentrant sur le story-board et le montage. La présence sur les réseaux sociaux est aussi abordée. «Chacun doit trouver la forme idéale pour son propos», souligne Julie Enckell Julliard. Durant la formation, les moyens acquis permettent de répondre à des travaux de commande et des mandats. «L’adaptabilité au monde professionnel est essentielle. Il ne faut pas rester figé dans un seul format.» La fin du cursus est consacrée à des projets personnels et collectifs autour de l’édition traditionnelle et numérique. Un système de tutorat et de suivi personnalisé contribue à renforcer la personnalité de chaque étudiant.

Image en mouvement Afficher plus Margot Herbelin, 22 ans Étudiante en 3e année illustration. MARGOT HERBELIN/HEAD/Pour la suivre sur Instagram: eupholie_ Dans son enfance, ses parents ont souvent déménagé dans des pays dont elle ne parlait pas la langue. Le dessin lui a alors servi d’outil de communication. «Il m’a aussi permis de créer des liens avec toutes sortes de gens», commente cette détentrice d’un bac scientifique en France, option science et vie de la Terre. «Par la suite, j’ai eu envie de me lancer dans ce qui me tient à cœur. Dessiner, j’ai envie d’en faire mon métier, si possible dans l’animation, le jeu vidéo, tout ce qui touche à l’image en mouvement.»

Depuis qu’elle a intégré la HEAD, en 2019, Margot Herbelin a travaillé sa polyvalence. «Je ne pensais pas toucher à la mise en page et au graphisme. J’ai appris à concevoir un livre du début à la fin, à penser à son format, au public-cible, ainsi qu’à me servir de différents logiciels. Tout cela nous aide à concrétiser nos projets.» Son univers personnel, elle l’a développé progressivement. Des modèles? «Oui, Marion Montaigne pour le côté spontané de sa narration. L’auteure de «Dans la combi de Thomas Pesquet» mélange l’humour et la science avec un sens affirmé de la vulgarisation. J’aime aussi Boulet et ses strips sur la vie quotidienne. Lui aussi sait très bien raconter en images.» PMU

«Il s’agit de créer des profils super polyvalents», insiste Clément Paurd. Pour vivre de leur art, les futurs dessinateurs ont intérêt à se sentir à l’aise dans différents domaines et sur tous les supports, numériques (de plus en plus) et traditionnels. La bande dessinée d’auteur, le livre jeunesse ou le court-métrage d’animation offrent des débouchés, tout comme le dessin de presse, l’affiche, ou le travail de mise en page. «Il existe un vaste panel de possibilités.»

Un profil atypique Afficher plus Robin Phildius, 24 ans Étudiant en 3e année illustration ROBIN PHILDIUS/HEAD/Pour le suivre sur Instagram: robin.phildius Dans sa famille, tout le monde s’exprime par l’image… sauf ses parents. «Mon grand frère est tatoueur, le cadet suit une formation à l’ESBDI. Quant à ma sœur, elle dessine pour des projets liés à la petite enfance, son métier.» En sortant de l’école obligatoire, ce jeune homme fasciné par la nature et les contes, a-t-il fourbi crayons, plumes et pinceaux, lui qui chérit le travail de Robert Hainard? Pas du tout! En profil atypique, il a d’abord entamé des études d’automaticien. «J’ai arrêté au bout de deux ans. Il n’y avait pas assez de créativité.»

Au Centre de Formation Professionnelle Arts (CFP Arts), à Genève, Robin Phildius a ensuite suivi la formation «Interactive media design», développant ses capacités à créer différents sites in­t­ernet et des applications pour support numérique. «Finalement, j’ai eu envie de me tourner vers le dessin, et je suis entré à l’ESBDI. L’occasion de m’interroger sur ce que je voulais raconter et sur la manière de le faire.» La HEAD lui permet de peaufiner son bagage. Une fois son bachelor en poche, il se voit bien se diriger du côté de l’image fixe. «Pourquoi pas le livre jeunesse?» Mais il caresse aussi un autre projet: une formation d’ingénieur dans l’aviation! Atypique, on vous le dit… PMU

In fine, au sortir d’une formation très complète dispensée en trois ans, les débouchés ne sont pas garantis. Invité à devenir un bon communicant, l’artiste fraîchement diplômé devra dénicher par lui-même éditeurs, clients et commanditaires. Il est long le chemin pour devenir le super Rodolphe Töpffer de demain.

Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». Plus d'infos @phimuri

