Étude – Genève, prête pour une nouvelle crise? Oui, mais… Une étude commandée par la Banque cantonale et la Chambre de commerce décerne un satisfecit à l’économie pour sa résistance durant la crise Covid, Marc Bretton

La banque cantonale, un des vecteurs des aides distribuées pendant la crise. LAURENT GUIRAUD

Genève s’est plutôt bien tirée de la crise déclenchée en 2020 par la situation sanitaire. C’est bon signe si la situation redevenait préoccupante, indiquent les conclusions de l’étude réalisée à la demande de la Banque cantonale et de la Chambre de commerce, par les professeurs à l’Université et à la HES Giovanni Ferro-Luzzi et Sylvain Weber.

Pour les chercheurs, les solutions mises en place, comme les réductions d’horaire de travail (RHT), les différents crédits Covid, ont fait leurs preuves: «Le système est en place, même s’il peut être affiné en cas de nouvelle urgence, par exemple en ciblant mieux les aides», explique Giovanni Ferro-Luzzi. Principale ombre au tableau: «La facture de la crise a été salée, dit le directeur de la CCIG Vincent Subilia. On ne pourra pas en financer à répétition.»