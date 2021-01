Hockey sur glace – Genève prend froid à Ambri Les Grenat qui restaient sur quatre succès consécutifs ont glissé à la Valascia pour la première fois de l’année. Christian Maillard, Ambri

Gauthier Descloux s’interpose devant Jiri Novotny. Keystone



Qu’il y ait du public ou à huis clos, qu’il fasse froid ou pas, il se passe toujours quelque chose à la Valascia. Comme c’était déjà le cas le 21 novembre dernier, lorsque Genève-Servette était venu la dernière fois dans cette vétuste patinoire, Henrik Tömmernes n’a joué qu’un tiers avant de quitter prématurément ses camarades. S’il y a deux mois, le Suédois a été renvoyé aux vestiaires après une charge à la tête, cette fois-ci les arbitres l’ont sanctionné pour une obstruction sur Noele Trisconi qui aurait mérité objectivement deux minutes (et encore) mais pas plus derrière la cage de Gauthier Descloux. Rien à voir dans tous les cas avec la vilaine faute de Damien Riat vendredi dernier contre le Luganais qui lui a valu sept matches de suspension.

Toujours est-il qu’à la 15e minute, les Tessinois ont bénéficié de cinq minutes en supériorité numérique mais les Genevois, bien organisés, solidaires, meilleurs que leur adversaire, ont su faire le dos rond. Ils ont même terminé cette «sanction» à quatre contre quatre après que Michael Fora a fait trébucher Tanner Richard en fin de tiers.

Nombreuses pénalités

Alors que les Aigles avaient manqué le coche en début de rencontre où ils ont dominé tant et plus, c’est au début du deuxième tiers, plus haché que le premier à la suite de nombreuses pénalités (sept en cinq minutes dans les deux camps), qu’Ambri a trouvé l’ouverture sur le premier moment d’inattention de la défense genevoise sur le côté gauche de la cage d’un Descloux surpris par le tir de Dominic Zwerger (25e). La tâche s’est encore compliquée pour un visiteur trop indiscipliné, à l’image d’Eric Fehr, Tanner Richard et Marco Maurer, bien nerveux durant ce tiers médian. Comme c’est souvent le cas ici, les Léventins, qui ne lâchent jamais rien, ont monté le ton mais l’excellent Gauthier Descloux, toujours sur son nuage, veillait au grain pour laisser son équipe dans le match.

Manque de réussite

Bénéficiant encore d’un jeu de puissance durant 1’’29 au début de la dernière période, les Genevois n’avaient pas la même réussite que dimanche à Bienne et qu’en ce début d’année où ils avaient enchaîné quatre victoires de suite avec vingt-deux buts marqués. Ce sera même 2 à 0 grâce à Johnny Kneubühler, un ancien junior des Grenat, à la 51e.

Battus trois fois par ces Tessinois cette saison, dont à deux reprises dans cet endroit où ils ne gagnent pas souvent, les Aigles ne vont pas regretter cette vétuste patinoire qui va être démolie cet été. Tout s’est terminé par une bagarre générale, avec beaucoup de frustration des joueurs des Vernets. À moins de se retrouver en play-off, Henrik Tömmernes et les Servettiens ne reviendront plus à la Valascia…