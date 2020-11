Articles de fêtes – La Gaîté pourrait disparaître. Ce n’est pas une farce! Le magasin présent depuis 1945 à la rue de la Rôtisserie cherche un repreneur. Rencontre avec Monique Manoukian, 84 ans, actuelle patronne de l’enseigne. Benjamin Chaix

Jeudi 29 octobre 2020: Monique Manoukian, patronne de la boutique de farces et attrapes La Gaîté, rue de la Rôtisserie. Lucien Fortunati

«Fin 1999, j’ai décidé de reprendre La Gaîté pour cinq ans, se souvient Monique Manoukian. Je voulais empêcher que cette enseigne disparaisse. J’y suis depuis plus de vingt ans!» Sauver cette enseigne, voilà une bonne action que quelqu’un d’autre pourrait avoir l’idée d’accomplir aujourd’hui. «Oui, le plus ancien magasin de matériel de fêtes et de farces et attrapes de Genève est à vendre. Il existe au 13, rue de la Rôtisserie, depuis 1945!»

Après la fermeture obligatoire, en mars dernier, une petite saison d’été et d’automne, puis la nouvelle fermeture dès cette semaine, la situation n’a rien de drôle. «On a sauvé Halloween, mais pour l’Escalade c’est mal parti…» se désole l’infatigable Monique. Architecte de formation, elle a enseigné longtemps à l’École d’ingénieurs de Genève avant de se consacrer au magasin préféré de plusieurs générations de petits fêtards genevois.