Initiative populaire - Genève pourrait multiplier ses logements coopératifs

Doubler l’habitat sans but lucratif dans le canton? Un texte propose de fixer ce but dans la loi, avec l’aval du Conseil d’État.

Les coopératives ont le vent en poupe à Genève. Doivent-elles bénéficier d’un coup de pouce en plus? Le Grand Conseil doit débattre d’ici au mois de septembre d’une initiative en ce sens qui a reçu mercredi l’aval du Conseil d’État. La jugeant conforme juridiquement, celui-ci préconise aussi son acceptation.

Le texte charge l’État de s’assurer que, d’ici à 2030, «un socle de 10% de l’ensemble du parc de logements soit détenu par des coopératives d’habitation sans but lucratif». Un doublement de leur part actuelle. Et cela grâce aux possibilités déjà existantes: à l’extrême, celle d’exproprier et, en premier lieu, celle de préempter: la collectivité peut s’imposer comme acheteuse prioritaire quand un bien est mis en vente.