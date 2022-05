Trois projets de loi différents avaient été déposés, la Commission judiciaire en a fait la synthèse et a trouvé un consensus.

Le Grand Conseil a accepté vendredi par 65 oui et 21 abstentions (mais sans opposition) d’introduire un dispositif dans la législation qui permet à Genève de nommer un procureur extraordinaire pour instruire les dossiers dans lesquels un membre du Ministère public est partie à une procédure pénale. Cette personne devra être extérieure au canton et membre soit d’un Ministère public cantonal, soit du Ministère public fédéral. C’est le Conseil supérieur de la magistrature qui aura la compétence de désigner le procureur extraordinaire.

«Il ne suffit pas la justice soit impartiale, il faut également qu’elle donne l’image de l’impartialité; et ce projet est présenté pour conforter cette image», a défendu le PDC Sébastien Desfayes, rapporteur de la Commission judiciaire et de la police. Cette dernière a étudié conjointement trois projets de loi assez différents, l’un de l’UDC, le deuxième du MCG et le troisième d’Ensemble à Gauche. Une synthèse en a été faite, les commissaires parvenant à un consensus soutenu par une large majorité.