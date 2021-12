Mesures de lutte contre la pandémie – Genève plus sévère que Berne pour le masque à l’extérieur Mauro Poggia a présenté mercredi la déclinaison genevoise des mesures prises par le Conseil fédéral. Eric Budry

Le Conseil d’État était représenté à son point de presse par (de gauche à droite) Thierry Apothéloz, Mauro Poggia, Serge Dal Busco, son président, Antonio Hodger et Michèle Righetti, chancelière d’État. LAURENT GUIRAUD

Le Conseil d’État a adopté mercredi matin un arrêté traduisant sur le territoire cantonal les mesures décidées vendredi par le Conseil fédéral en matière de mesures sanitaires. Globalement, Genève s’aligne sur la Confédération mais ajoute deux mesures supplémentaires: le port du masque obligatoire dans un véhicule privé ou professionnel à partir de deux personnes (à l’exception des membres d’un même foyer), ainsi que le port obligatoire du masque à l’extérieur lorsqu’il n’est pas possible de maintenir une distanciation sociale. Il n’y aura pas de temps d’adaptation, puisque toutes les mesures entrent en vigueur à partir de 18 heures ce mercredi.

Covid-19 Aux HUG, les opérations non urgentes seront repoussées «Nous avons effectivement décidé que, dans certaines circonstances, le masque devait aussi être obligatoire, a précisé Mauro Poggia, le conseiller d’État responsable du Département de la sécurité, de la population et de la santé. Ce sera par exemple le cas dans les Rues-Basses. Pour le reste, il y a peu de différences avec la Confédération.» L’orientation générale est une extension du port du masque et de l’exigence du certificat Covid afin de tenter de maîtriser la flambée actuelle de contamination et encore plus d’hospitalisations. Le cas des écoles Comme déjà confirmé lundi par Anne Emery-Torracinta, les enfants dès l’âge de 8 ans sont tenus de porter le masque. «C’est une mesure difficile à prendre, a admis Mauro Poggia. Il y a toujours une pesée d’intérêts à faire entre la protection sanitaire et la gêne que cela constitue pour le développement de l’enfant et l’apprentissage. Il y avait peut-être l’espoir que les enfants soient préservés, mais ce n’est pas le cas.»

«Il y a toujours une pesée d’intérêts à faire entre la protection sanitaire et la gêne que cela constitue pour le développement de l’enfant et l’apprentissage.» Mauro Poggia, président du Département de la sécurité, de la population et de la santé

Dans les hautes écoles, le certificat Covid ou l’attestation ainsi que le port du masque sont obligatoires. «Le cas des examens obéit à des règles particulières, en fonction notamment des infrastructures dont disposent les établissements», précise le Conseil d’État. Ce sera par conséquent du cas par cas, et cela reste à préciser.

L’arrivée de la 2G

Pour les lieux de divertissement et de culture tels que cinéma et théâtre, le certificat Covid ainsi que le masque sont exigés. Toutefois, les exploitants qui choisiraient de n’ouvrir leurs portes qu’aux personnes vaccinées ou guéries (les fameux 2G pour Geimpft ou Genesen) n’ont plus à exiger le port du masque. Cela vaut également pour les restaurants, les discothèques et les bars en intérieur.

Comme l’a décidé le Conseil fédéral, les participants à une manifestation à l’extérieur doivent être masqués. Au-delà de 300 personnes, le certificat Covid devient obligatoire, à l’exception notable des manifestations politiques. De nouveau, si la manifestation ne rassemble que de personnes guéries ou vaccinées qui peuvent être contrôlées, les maques peuvent tomber.

À l’issue de la présentation, Mauro Poggia a rappelé que la vaccination constitue le moyen le plus efficace de se prémunir contre le Covid-19. «Nous encourageons toutes les personnes de plus de 65 ans et les personnes vulnérables à s’inscrire en vue de l’administration de la troisième dose de vaccin», a insisté le conseiller d’État. Et de confirmer que la troisième dose sera ouverte à toute la population dès le 16 décembre.

Nouveau plan directeur

Ce même mercredi, le Conseil d’État a validé la feuille de route du nouveau plan directeur cantonal 2050. «Le plan directeur est un instrument central d’organisation du territoire à moyen et long terme, a commenté Serge Dal Busco, le président du gouvernement. Sa révision est placée sous le signe de la collaboration transfrontalière et de la transition énergétique.» Un long chemin reste à parcourir avant de toucher au but, puisque ce document ne sera remis au Grand Conseil que d’ici à quatre ans.

«Cinq orientations ont été définies pour guider la révision», a poursuivi Antonio Hodgers, le conseiller d’État responsable du Territoire. Les voici: la primauté des ressources naturelles et du vivant, un territoire inclusif et solidaire, une ville multipolaire, un projet paysager, environnemental et agricole structurant, un cadrage laissant place à l’expérimentation et à la flexibilité. À noter que, dès le printemps 2022, des ateliers ouverts à la population seront créés pour contribuer à élaborer la vision territoriale transfrontalière.

