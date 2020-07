Architecture – Genève peut être fière de ses portails Les XVIIIe et XIXe siècles ont doté la ville et ses abords de ferronneries d’art dont plusieurs sont toujours en place. Balade au pays du fer forgé. Benjamin Chaix

Portail du jardin du Temple luthérien. Irina Popa

Du fer forgé ancien, on en trouve dans toute la Vieille-Ville de Genève. Rampes d’escaliers, balustrades de balcons, grilles de fenêtres, dessus de portes. Ce dernier élément, appelé imposte, voit s’entrelacer au-dessus de l’entrée de la Maison Tavel les initiales de Jean-Louis Calandrini et de Marie Hertner-Clée, un couple du XVIIesiècle. L’analyse de toutes ces merveilles remplirait un livre ou deux. Limitons-nous ici à quelques beaux portails devant lesquels on passe sans les regarder, certains en ville, d’autres dans deux communes limitrophes où de belles propriétés ont été constituées aux XVIIIe et XIXesiècles: Cologny sur la Rive gauche et Pregny-Chambésy sur la Rive droite.

Les ferronniers actifs à Genève dans les siècles passés n’ont pas tous laissé un nom. Bien des décors remarquables restent anonymes. Cet art n’était le plus souvent pas reconnu à sa juste valeur, classé à l’égal du travail d’un artisan serrurier plutôt que comme l’œuvre d’un artiste à part entière. Les deux Gignoux, un père et son fils, tous les deux prénommés Pierre, font exception à la règle. Le premier est mort en 1716, âgé de 70ans, et le second en 1753, à 72ans. L’oubli leur a été épargné car ils ont publié en 1713 à Genève un ouvrage de référence sur leur art, dans lequel d’autres ont pioché.

O. Haenni

Ferronniers huguenots

Les ferronniers suisses ont imité les modèles que les Gignoux avaient reproduits par la gravure dans leur volume. C’est d’ailleurs grâce à l’une des planches de ce livre que la balustrade de l’escalier de la maison de Saussure, rue de la Tertasse, a pu être attribuée aux Gignoux. Cette famille était venue à Genève d’Uzès, chassée par les persécutions ordonnées par LouisXIV contre les protestants français. Ils s’inscrivent donc dans la tradition des ferronniers huguenots, illustrée en Angleterre par Jean Tijou. Ses réalisations pour le palais royal de Hampton Court, pour l’église Saint-Paul de Londres et pour le château de Chatsworth sont fameuses. Un autre maître du fer forgé est Jean Lamour, bon catholique lorrain celui-là, qui créa les six célèbres grilles de la place Stanislas à Nancy, achevée en 1755. Rien d’aussi baroque que ces réalisations-là n’existe à Genève, retenue réformée oblige. Pourtant, le raffinement de certains portails genevois du XVIIIesiècle s’inspire de la mode française ou allemande. Jean-Conrad Staib, taxé selon l’usage de serrurier – comme Jean Lamour à Nancy –, est l’auteur de la grille du balcon central sur cour de la même maison de Saussure. Staib a aussi imaginé et réalisé le gracieux portail et la clôture du petit jardin de l’Église luthérienne du bas de la place du Bourg-de-Four. Un magnifique travail dont on peut penser qu’il était achevé en 1766, lors de l’inauguration de l’église bâtie à l’emplacement d’un château médiéval. Ainsi vit-on les délicates grilles de Staib succéder aux créneaux d’une enceinte défensive. Celle d’un édifice appelé château de Coudrée, du nom d’un fief lémanique de la famille savoyarde d’Allinge. Les acquéreurs de 1762 ne gardèrent de ce château que les caves. Il s’agissait du négociant d’origine allemande Georg-Gottlieb dit Amédée Beurlin, agissant pour la communauté luthérienne genevoise. Lui-même possédait une demeure cour Saint-Pierre, pourvue d’un balcon à son chiffre en fer forgé qui pourrait bien être de Jean-Conrad Staib.

Il faudra attendre longtemps avant de voir surgir un autre portail de la qualité de celui du Bourg-de-Four en pleine ville. En revanche, la campagne genevoise s’enrichit de plusieurs spécimens, au gré des aménagements de plus en plus chics des résidences campagnardes des riches bourgeois de la République. Le ferronnier Staib est à l’œuvre au château de Crans, édifié par le Genevois Saladin, voisin de Céligny, où la propriété appelée l’Élysée doit son portail au même artiste. Là où la ville a grignoté la campagne, il reste aussi parfois de belles ferrures. Celles de l’entrée de l’ancien domaine Masset, en face de la Coop de l’avenue d’Aïre, disparaissent sous les plantes grimpantes, comme pour faire oublier leur allure aristocratique. Un autre bel ensemble se dérobe actuellement aux regards. C’est celui des trois portails de la Grande Boissière, avec leurs quatre pilastres coiffés d’urnes, actuellement en rénovation. Placé naguère le long de la route de Chêne, cet ensemble se trouve aujourd’hui en retrait, sur le territoire de l’École internationale.

Les aigles des Bastions

Au siècle suivant, de nouveaux ouvrages apparaissent, le plus souvent fabriqués différemment, et même industriellement. Les décors en fonte remplacent le travail du ferronnier du XVIIIesiècle. Comme en hommage à cette époque, les grilles du parc de Rothschild à Pregny, qui datent des années1860, imitent le foisonnement de détails tarabiscotés des œuvres plus anciennes. Elles ont pour auteur Edward Longley Fardon, les Rothschild ayant confié la construction de leur demeure genevoise à un Anglais, George H. Stokes, gendre du célèbre Paxton. Comme les Rothschild, l’ingénieur Louis Favre modernise le concept du portail d’apparat pour sa propriété des Eaux-Vives, acquise en 1865. Là comme à Pregny, le portail est double et les piliers qui le soutiennent sont équipés de lanternes qui devaient être alimentées par le gaz, avant l’arrivée de la fée Électricité au début du XXesiècle.

En 1874 commence l’installation des grilles de la promenade des Bastions et des quatre portails monumentaux côté place Neuve, fixés à des piliers en roche d’Hauteville en Bugey. Quatre de ceux-ci reçoivent en 1896 des vases en forme d’urnes Renaissance, offerts pas la famille Favre, la même à laquelle Genève doit le parc de La Grange. Des aigles aux ailes déployées les ont précédés en 1887, dans un déploiement de faste qui a fait hurler les bonnes gens. Pourtant, la Ville n’a fait que puiser pour cela dans le fabuleux héritage du duc de Brunswick, mort à Genève en 1873. Avec les lions du parc de La Grange, qui sont leurs contemporains, les aigles des Bastions sont les seuls animaux ornant nos portails.

Varembé Afficher plus Portail de Varembé Irina Popa À droite en montant l’avenue de France, en face du centre des visiteurs du HCR, le portail du domaine de Varembé signale l’allée menant à la maison de maître bâtie au milieu du XVIIIe siècle. L’indication du donateur de la propriété en 1942 à l’Université de Genève, J. D. Rockfeller junior, figure sur le mur de droite. L’arceau un peu échevelé qui domine les battants est du plus pur style Louis XV.

Les Délices Afficher plus Portail de la maison de Voltaire. Irina Popa Le portail des Délices n’a rien d’extraordinaire et c’est bien là son intérêt. Il témoigne pour la grande majorité de ses congénères disséminés aux alentours de Genève. Par sa sobriété et son aspect solide, il fait ressortir la rareté des portails très décorés commandés par des propriétaires moins calvinistes. Jean-Jacques Mallet, bâtisseur de la future maison de Voltaire entre 1730 et 1735, ne fait pas dans l’esbroufe. Si d’autres accès à son parc ont disparu, celui marqué par le portail sur la rue des Délices a toujours existé, avant et après Voltaire.

Église luthérienne du Bourg-de-Four Afficher plus Portail du jardin du Temple luthérien. Irina Popa Il n’est pas banal de constater que le seul décor extérieur important en fer forgé réalisé au XVIIIe siècle en ville l’a été pour une église. Et qui plus est pour un temple réformé. Certes, il s’agit d’un lieu de culte luthérien et non calviniste, mais un tel souci de décoration peut étonner. Obligés par les autorités de se contenter d’une «maison pour faire le culte» et non d’un temple, les Allemands de Genève se sont consolés en ornant leur grille très élégamment.

Mairie de Cologny Afficher plus Portail de la Mairie de Cologny. Irina Popa La belle maison construite dès 1708 pour le marchand-drapier Gabriel Rilliet est la propriété de la Commune de Cologny depuis 1944. Lui et son frère Alexandre ont été des bâtisseurs, le second ayant fait élever en 1707 l’immeuble du 1, cour Saint-Pierre, dans la Vieille-Ville. Le portail d’entrée de la mairie de Cologny est celui que Gabriel Rilliet avait fait exécuter par le serrurier Pierre Gignoux père. On y voit les initiales de Rilliet, «qu’une restauration récente a malencontreusement replacées sur la tête», indiquait en 1999 Christine Amsler dans «Maisons de campagne genevoises du XVIIIe siècle».

Les Bastions Afficher plus Portail du parc des Bastions. Irina Popa Les grilles et portails des Bastions ont fait couler beaucoup d’encre car certains les trouvaient trop coûteux. La Ville avait les moyens de se les offrir, grâce à l’héritage du duc de Brunswick, souverain exilé qui légua toute sa fortune à notre ville. Les aigles en bronze perchés sur les montants de porte symbolisent l’un des éléments du blason de Genève. Ils sont l’œuvre du sculpteur animalier français Auguste Cain (1821-1894), auteur des lions, chimères et statue équestre de Charles Brunswick pour son mausolée, lui aussi pourvu de beaux fers forgés.

Parc de La Grange Afficher plus Portail du parc de la Grange. Irina Popa Aux lions et chimères du monument Brunswick, sur la Rive droite, répondent d’autres lions à l’entrée du parc de

La Grange. Au-dessous d’eux, gravé dans la pierre, le rappel du don de son parc en 1917 par William Favre indique bien «parc de La Grange» et non «parc La Grange» comme l’usage actuel prétend l’imposer. Ces sculptures datent de l’époque où Edmond Favre-Sarasin, mort en 1880, est le maître des lieux. D’une famille patricienne différente de celle de son voisin l’ingénieur Louis Favre, il a aménagé avant lui le bas de son parc avec un certain décorum. Dès 1858, il fait édifier la pergola et la loge à tourelle, ainsi que le portail gardé par les lions de pierre exécutés par le sculpteur genevois Frédéric Dufaux.

Château de Rothschild à Pregny Afficher plus Portail de la propriété Rothschild. Irina Popa Le double portail des Rothschild a vu passer la voiture d’Élisabeth d’Autriche, dite Sissi, le 9septembre1898, veille de son assassinat par Luigi Lucheni. Lors de cette visite de la souveraine à la baronne de Rothschild, celle-ci lui avait proposé de mettre son yacht à sa disposition le lendemain pour se rendre à Territet. L’impératrice ayant préféré prendre le bateau public, Lucheni la frappa juste avant d’embarquer. Les splendides grilles de Pregny (on y reconnaît les cinq flèches du blason Rothschild) sont de facture anglaise. La propriété appartient à l’État de Genève, les Rothschild en ayant l’usufruit.

Frontenex-Dessus Afficher plus Suisse, Genève, le 22 Juillet 2020. Portail de l’ambassade de Suisse auprès des Nations Unis Irina Popa À Frontenex-Dessus, alors propriété de la famille Saladin, on fait forger vers 1730 deux portails. Un seul est visible par les passants qui viennent admirer l’entrée du 2, plateau de Frontenex, résidence mise par la Confédération à la disposition de l’ambassadeur de Suisse auprès des Nations Unies. On suppose que l’artisan serrurier François Clerc a contribué à la décoration de ce domaine. Le garde-corps de l’escalier intérieur peut lui être attribué, car il ressemble énormément à celui d’une maison que Clerc a ornée à Genthod en 1737. Les portails de Frontenex pourraient donc être aussi de lui. François Clerc était apparenté à Jean-André Loehr, un ferronnier genevois d’origine allemande, qui travailla pour les Pictet dans leur parc du Reposoir à Pregny.