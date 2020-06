Mobilité – Genève pérennise ses pistes cyclables provisoires À l’exception du tronçon central de la rue du XXXI-Décembre, les dispositifs temporaires liés au déconfinement sont voués à perdurer, annoncent les autorités. Marc Moulin

Genève, 12 mai 2020. Avenue du Mail, Plainpalais. De nouvelles bandes cyclables viennent d’être aménagées en ville de Genève. Laurent Guiraud

Les aménagements cyclables tracés dès la mi-mai sur sept kilomètres de chaussées en ville sont, pour la plupart, appelés perdurer. Avec des configurations variables et sans exclure un suivi et des ajustements ultérieurs, le Canton et la Ville – comme ils l’ont annoncé vendredi – sont déterminés à conserver la plupart de ces dispositifs, instaurés sur fond de crise sanitaire et liés à des arrêtés provisoires limités à soixante jours, une période s’achevant vers la mi-juillet.

Seul retour en arrière programmé: l’itinéraire traversant les Eaux-Vives par la rue du XXXI-Décembre, jugé problématique et peu efficace, sera en grande partie aboli. En revanche, le cap est maintenu sur les tronçons (quais de la Rive droite, axe de la Coulouvrenière) qui ont mis vent debout une partie de la droite et des représentants de l’économie, échauffés par les bouchons et la réduction de l’espace dévolu aux voitures.

En raison du contexte sanitaire, les autorités craignaient un report des transports publics vers la voiture (qui semble bel et bien se produire) et désiraient offrir des alternatives par la mobilité douce (qui voit ses effectifs progresser). La pérennisation des aménagements initialement lancés à titre provisoire nécessitera une série d’actes administratifs, parfois mais pas toujours susceptibles d’être contestés par voie de recours.

(Développement suit)