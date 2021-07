Lettre du jour – Genève, nid d’espions? Opinion Courrier des lecteurs

Getty Images

Genève, 30 juin

Drôle de téléphone reçu par mon épouse de la part d’une banque de la place.

Le but du téléphone serait de vérifier ses données dans le cadre d’une démarche légale connue sous l’appellation Know Your Customer.

Selon mes recherches, ce verbiage désignerait une démarche bancaire visant à contrôler la conformité de sa clientèle à la législation anticorruption et à vérifier la probité d’un client, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme.

Sympa donc de recevoir un pareil téléphone quand on est une honnête retraitée qui n’a même jamais grillé un feu rouge de sa vie et qui est cliente de la banque depuis plus de quarante ans…

Voici les deux premières questions visant à la lutte contre la mafia et le terrorisme international, avec les réponses dignes d’un sketch de Bigard:

– Quel est votre numéro de téléphone?

– Vous le connaissez puisque vous l’avez composé pour me poser vos questions.

– Quelle est votre adresse?

– Celle que vous utilisez depuis des décennies pour m’envoyer vos décomptes mensuels.

Suivent ensuite des questions qui ne regardent en rien une banque: quel était votre métier? Êtes-vous locataire? Avez-vous des enfants? Avez-vous un compte dans une autre banque? Avez-vous un bien immobilier?

Vu le refus de répondre et la demande de justification de cette enquête, le fondé de pouvoir avoue qu’il profite de la procédure de Know Your Customer pour mieux cibler les besoins du client et lui proposer éventuellement de nouveaux produits.

Manque de pot, mon épouse n’a comme revenu que sa rente AVS et ses placements se limitent aux paiements de ses primes d’assurance maladie.

Dormez braves gens. Les honnêtes citoyens sont sous contrôle. Les autres échappent certainement au programme Know Your Customer.

À propos, les banques ne devraient-elles pas plutôt faire un meilleur usage de leur devoir de diligence avant de perdre des milliards dans des placements foireux ou lors des procès pour démarchage à l’étranger au détriment du fisc local?

Au-delà de la simple éthique, je me préoccupe de mes impôts, car c’est toujours le citoyen qui paie pour renflouer les sociétés «too big to fail»!

Yves Clerc

