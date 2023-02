Rires de circonstance – Genève ne s’est jamais autant bidonnée au théâtre Farces, vaudevilles et autres gaudrioles ont le vent en poupe au bout du lac: la faute au contexte anxiogène? Tournée des popotes alors qu’un Labiche déride le Loup. Katia Berger

Cinq des huit irréprochables comédiens à ressusciter en ce moment «Le Prix Martin» au Théâtre du Loup. CAROLE PARODI

Un bref coup d’œil sur les affiches de la saison 2022-2023 suffit à convaincre que les théâtres genevois s’appliquent à délasser. De Cologny à Carouge, en passant par la Vieille-Ville et les Eaux-Vives, les comédies se bousculent. Distraire n’est-il pas l’une des missions permanentes des arts du spectacle, direz-vous? Certes. Mais il y a amuser et amuser. En cette année post-Covid-19, alors que l’urgence climatique frappe à nos fenêtres et que la guerre fait rage à nos portes, c’est clairement la première acception qui triomphe: les portes, eh bien, claquons-les!