Natation aux Vernets – Genève Natation brasse les titres dans le sillage de Roman Mityukov Le club des Vernets s’est illustré lors des Championnats de Suisse d’hiver en grand bassin. Pour le plus grand bonheur de Clément Bailly, son coach principal. Pascal Bornand

Roman Mityukov à l’arrivée de son 200 m dos victorieux. Son Paris est déjà en poche! LDD

Cela n’était plus arrivé depuis longtemps. «Et cela dépasse toutes nos attentes», précise Clément Bailly, le coach principal de Genève Natation, en charge d’une équipe en or qui a amassé ce week-end aux Vernets les titres (18) et les médailles (36) à la pelle, ou plutôt avec un filet de pêche.