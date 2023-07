L’éditorial

Été mi-figue, mi-raisin pour ceux qui apprécient Genève pendant les grandes vacances. Moins de monde, moins de trafic, gens plus décontractés, animations à gogo, sans oublier notre «Grand Bleu» à nous: les atouts ne manquent pas pour prendre du bon temps sur les bords du Léman.

Mais alors que les Genevois se prennent déjà de la poussière et du tintouin plein les narines et les oreilles, le canton s’étant transformé en chantier géant (notre édition d’hier), voilà qu’on apprend que la température du lac et du Rhône a chuté à 15 degrés! Saperlipopette… les baignades estivales seront bien frisquettes ces prochains jours.

Fini l’été aquatique? Certainement pas alors que les nageurs sont en train de supplanter les coureurs à pied, selon la formule d’un collègue dans son article du jour sur l’engouement local pour la pratique de la natation. Un peloton de 1200 participants sera ainsi au départ de la Traversée du lac le 20 août prochain!

Or, beaucoup trop d’adeptes du crawl ou de la brasse manquent de culture aquatique. Notre série noire de la mi-juin nous le rappelle tristement: en une semaine, pas moins de quatre personnes, dont un adolescent, s’étaient noyées en eau vive. Avec son lac et ses rivières, Genève fait, du reste, partie des cinq cantons les plus accidentogènes de Suisse. Entre 2016 et 2021, la moyenne a atteint sept noyés par an, selon la police cantonale.

Les autorités ne veulent pas mettre un surveillant dans chaque lieu de baignade, mais elles doivent favoriser la prévention. On met enfin à disposition des rampes d’accès pour les nageurs, à Genève. Trop peu de panneaux de sensibilisation aux dangers encourus pour les accompagner dans leur élan.

La «Tribune de Genève» vous livre quelques conseils dans cette édition avant votre prochaine plongée… en eau fraîche!





Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.