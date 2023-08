Dossier – Genève n’a jamais manqué de bancs publics bien placés Qu’elles soient dos à la vue ou face à elle, basses ou en hauteur, neuves ou anciennes, les places où s’asseoir varient. Balade de banc en banc. Benjamin Chaix

Le banc de style 1900 de la promenade des Crêts au Petit-Saconnex. LAURENT GUIRAUD

Alphonse de Lamartine sur son banc de la Perle du Lac se remémorait ses propres vers: «O temps! suspends ton vol, et vous, heures propices!/Suspendez votre cours:/Laissez-nous savourer les rapides délices/Des plus beaux de nos jours!» L’inspiration de ce célèbre poème lui est venue en 1817 à Aix-les-Bains. Ce n’est que quelques années plus tard que son auteur s’assit en contrebas de la villa de style italien achevée en 1830 pour les frères Constant et François Bartholoni. Cet emplacement – à défaut du banc d’origine – existe toujours et la vue que Lamartine contemplait reste à couper le souffle.

Des bancs bien placés, Genève n’en manque pas. Nul besoin d’être un nouveau Lamartine pour se sentir un peu poète lorsqu’on y reste assis quelque temps. Nous en avons testé quelques-uns sans viser l’exhaustivité. A tout seigneur, tout honneur, le banc de la Treille mérite qu’on s’y pose en premier. Les Genevois l’appellent le «plus long banc du monde», sans se soucier de chercher si c’est toujours vrai, ou même si ça l’a été un jour. On s’en fiche car une chose est sûre, il est unique au monde.

Le banc des moqueurs

Où ailleurs que sur la Treille a-t-on ménagé tant de place pour s’asseoir dos à la vue? Cela peut paraître étonnant mais cette orientation est parfaitement justifiée. Ici, c’est l’animation de la promenade que l’on vient contempler. Elle n’a jamais été aussi vive qu’actuellement et au XVIIIe siècle. A cette époque «la Treille était la promenade la plus fréquentée de la ville», rappelle l’auteure genevoise Pernette Chaponnière en 1970. «Le soir surtout, la foule était si dense qu’un Genevois de 1793 se plaint de ne pouvoir avancer.» Plus tard, cette promenade sera un peu délaissée, sauf par les voitures des députés qui stationnaient sous les marronniers pendant les séances du Grand Conseil.

Assis face aux gens qui passent, on s’expose à décevoir le psalmiste. «Heureux l’homme qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs», lit-on dans la Bible. Celui de la Treille comme celui de l’Hôtel-de-Ville incitent leurs usagers à faire moult commentaires sur les gens qui déambulent. Le banc des moqueurs a de beaux jours devant lui. Il court rue de l’Hôtel-de-Ville, le long de la façade élevée entre 1617 et 1620 sur les plans de l’architecte Faule Petitot.

Le banc panoramique de la route de Pregny à Chambésy. LAURENT GUIRAUD

Ce long banc figure sur toutes les gravures et photographies représentant l’édifice vu de la rue. Il a été le témoin d’une infinité de défilés et d’assemblées populaires depuis quatre siècles. On le reconnaît sur la célèbre estampe de Christian Gottlieb Geissler réalisée en souvenir du 10 février 1789, quand le Conseil général de la République remporta une victoire significative sur le gouvernement patricien. Le peuple en liesse est debout sur le banc. L’usage d’arrimer un tel accessoire de pierre à la façade d’un immeuble ne s’est pas perpétué au-delà des premières années du XVIIIe siècle. Il en existe devant le 2, Cour de Saint-Pierre et le 24, rue de la Cité. Un troisième est derrière le restaurant «Le Carnivore», à côté du 16, rue de l’Hôtel-de-Ville. Ces haltes offrant le spectacle de la rue étaient très prisées au temps où les distractions manquaient à domicile. Dès qu’il faisait assez bon pour prendre l’air, un moment passé sur ces bancs garantissait une distraction ininterrompue.

Le banc de jardin pour rêvasser est venu plus tard. Il apparaît dans les premiers parcs publics, lieux de promenade inconnus à Genève avant le XIXe siècle. Jusque là, la Treille, Saint-Antoine et les Bastions, qu’on appelait la «belle promenade», suffisaient aux besoins des citadins. Ce dernier espace avait été aménagé en 1720 pour permettre aux Genevois confinés à cause de la menace de la peste de Marseille de se dérouiller les jambes. Les premiers bancs publics y sont placés, suivis par ceux du Jardin anglais, qui était entouré de grilles comme les Bastions jusqu’en 1935. Les plus anciennes photographies du Jardin anglais montrent des bancs tournés vers la rade, dont l’aménagement sous la direction de l’ingénieur cantonal Guillaume-Henri Dufour vient de s’achever.

Du banc haut aux hauts-bancs Au rondeau des Bougeries, là où se croisent les chemins de Fossard et des Bougeries, deux planches fixées à une paire de piliers de pierre ont valeur de monument historique. Une plaque explicative renseigne le promeneur sur leur origine. Il s’agit du dernier spécimen de banc de ce type dans le canton de Genève. Laissons la parole à Henri de Ziegler, homme de lettres et professeur à l’Université, qui a écrit les lignes placées juste à côté: «Arrête-toi promeneur. Ce banc t’invite à l’écouter. Il te parlera d’une époque, maintenant lointaine, où les maraîchères venues à pied de la Savoie apportaient à la ville les œufs, les légumes, les fruits. Elles déposaient au-dessus d’elles leurs corbeilles pour prendre dans leur longue route un instant de repos. Fais comme elles, cède à la rêverie en cet endroit charmant. Il y avait d’autres bancs semblables près de Genève: il est aujourd’hui le seul. C’est un monument rustique, évocateur d’un temps moins agité que le nôtre, dont le souvenir te sera doux.» Cette inscription déjà ancienne – Henri de Ziegler s’en est allé en 1970 – est toujours d’actualité. Le rondeau des Bougeries, contrairement à la promenade Charles-Martin, qui est sur le territoire de la Ville de Genève, n’a pas été sacrifié sur l’autel de la densification urbaine. La Commune de Chêne-Bougeries a eu la bonne idée d’y créer un arboretum circulaire très intéressant à visiter. Le banc de Chêne, malgré sa hauteur, n’est pas un haut-banc dans le sens qu’on donne à ce terme à Genève. On pouvait lire le 3 février 1853 dans le «Journal de Genève»: «Avant-hier au soir, on a abattu plusieurs hauts-bancs dans la rue basse de la Croix-d’Or; de sorte qu’il n’en existe plus depuis la place du Molard à Rive: il en reste sept depuis le Molard à la Cité, et quatre dans la rue du Marché.» Cet entrefilet témoigne de la disparition progressive des petits édifices en bois visibles sur la photo prise en 1848 à la rue du Marché par Auguste Garcin. Ils faisaient partie du paysage urbain jusqu’au milieu du XIXe siècle, au même titre que les dômes placés devant les façades des Rues-Basses, disparus avant eux. Ils permettaient d’y tenir boutique à même la chaussée, comme une sorte de «marché de Noël» permanent, du temps où les immeubles des Rues-Basses n’abritaient pas encore d’importantes surfaces commerciales. Dans «La Tribune de Genève» du 1er mars 1903, on apprend que les hauts-bancs étaient à l’origine des constructions provisoires élevées à l’occasion des foires: «Insensiblement, elles passèrent à l’état permanent, ce n’est qu’en 1854 que la Municipalité réussit à se débarrasser des dernières qui furent achetées par des paysans de Bonne et de Moillesulaz pour en faire leurs demeures.» Leur couleur, lit-on, était brun-rouge. «Elles se louaient très bien à des modistes, horlogers-rhabilleurs, cafés au lait, cordonniers ou chaussetiers, marchands de confection pour hommes.» BCH Le banc des marchandes du rondeau des Bougeries. LUCIEN FORTUNATI

Les autres parcs publics genevois sont presque tous d’anciennes propriétés privées dont les bancs étaient réservés à leurs propriétaires et leurs invités. A la Perle du Lac, on retrouve Lamartine, dont on dit que François Bartholoni lui prêta la clef de son parc pour que l’auteur du «Lac» puisse venir s’y asseoir aussi souvent qu’il le voudrait. Sans doute le poète en évoquait-il un autre, de deux ans son aîné, en regardant vers Cologny.

Lord Byron, en 1816, scrute les flots du haut de la terrasse de la villa Diodati, ce fameux été qui vit naître ici Frankenstein de l’imagination de Mary Shelley. Son banc, s’il existe encore, est inaccessible, car il se trouve dans une propriété privée. En revanche, ceux du pré voisin qui porte son nom comptent parmi les mieux orientés du canton. Cette partie de l’ancien domaine Diodati acquise en 1939 par l’Etat de Genève et la commune de Cologny accueille chaque année la fête du 1er août. On y voit le bloc erratique déterré non loin et transporté là en 1924, sur lequel est gravée l’inscription «A Byron». Le poète anglais était mort en défendant l’indépendance de la Grèce en 1824.

Du Banc-Bénit à Chambésy Au chemin du Banc-Bénit, à Lancy, il y a trois bancs. Les deux aînés sont proches de la route du Pont-Butin. Ils ont de vénérables piliers de pierre et un siège en bonnes planches. Ils sont sur une petite place pavée à l’ombre d’un platane. Le troisième est contemporain. On le trouve à l’extrémité opposée, direction chemin des Vignes. L’un d’eux a-t-il été béni ou bénit? Est béni ce qui l’est par Dieu ou les hommes. Est bénit ce qui l’est par un prêtre (eau bénite). Dans le cas de ce chemin, ce n’est ni l’un ni l’autre. Bénit est le nom de famille d’un notable de Lancy mort en 1869, le Dr Pierre-Louis Bénit, dont les vignes descendaient vers l’Aire au-dessous du chemin du Banc-Bénit. Ce médecin très apprécié dans la contrée avait été maire de Lancy pendant plusieurs années. C’est en haut de son petit vignoble qu’il aurait placé un premier banc duquel il pouvait assister à la vendange. Aujourd’hui pas la moindre vue – du moins en été –, les arbres des propriétés avoisinantes et du parc du Gué masquant le Grand-Lancy et le panorama des Alpes. Même barrage feuillu – que l’on souhaite provisoire – devant l’un des deux jolis bancs à étages du bois de la Bâtie. Des acacias fraîchement poussés occupent le premier rang… Des bancs de ce type, on en compte quelques-uns à Genève. Le plus connu n’est pas celui de la promenade des Crêts au Petit-Saconnex. Pourtant, son style 1900 assez surprenant et sa vue sur le Môle et le Mont-Blanc le rendent très attrayant. Il est situé au point le plus élevé de l’ancienne campagne Trembley, dont les bâtiments historiques (actuel EMS Résidence Les Tilleuls) sont en contrebas. Un autre banc surélevé plus connu se trouve à Chambésy, route de Pregny, dominant le coteau orienté vers le lac dans sa plus belle ouverture. Comme l’indique la pancarte fixée au parapet, 26 sommets s’offrent au regard par temps clément, du Moléson au massif des Aravis en passant par les Aiguilles du Midi et le Mont-Blanc. Sur la route de Chambésy, on a fait halte rue de Lausanne, devant un rescapé de la densification urbaine: le Château Banquet. Ce manoir du XVIe siècle, privé de sa vue sur le lac depuis le milieu du XXe, a gardé le nom de ses acquéreurs de 1713, les Banquet, huguenots venus des environs de Castres (Tarn) en 1710. Nulle autre famille genevoise n’a sur son blason un… banc! Ou plus précisément, «une banquette d’argent posée en barre sur fond d’azur», pour reprendre les termes de l’héraldiste. BCH L’un des bancs surélevés du bois de la la Bâtie. LAURENT GUIRAUD

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.