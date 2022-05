Les moyennes des températures actuelles atteignent des records. Le mois de mai 2022 pourrait être le plus chaud jamais enregistré dans le canton.

À la fin de ce mois de mai, la température moyenne relevée par la station météorologique de Cointrin devrait se situer aux alentours de 17,5 degrés, selon des projections de MétéoSuisse.

Ce chiffre, s’il devait se confirmer, placerait le mois de mai 2022 comme le plus chaud jamais enregistré à Genève. Même la projection la plus fraîche – juste sous les 17 degrés – prévoit de surpasser la même période de l’année 2009. L’actuel extrême le plus chaud est détenu par le mois de mai… 1868.