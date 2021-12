Lutte contre le Covid-19 – Genève modifie les critères de quarantaine Ne sont désormais considérées comme contacts étroits que les personnes vivant sous le même toit, pour éviter de «paralyser toute la société» avec la multiplication des quarantaines. Un nouveau centre de test a ouvert mercredi. Aurélie Toninato

Désormais, n e sont considérées comme contacts étroits que les personnes vivant sous le même toit (famille, colocataires, etc.). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Mardi, sur la RTS, le ministre de la Santé genevois Mauro Poggia a appelé la Confédération à prendre des mesures plus fortes face à la progression de la pandémie. Le lendemain, Genève prenait les devants. Face à la progression du variant Omicron - désormais majoritaire à Genève - et la mise sous tension du système hospitalier, la direction générale de la santé (DGS) a annoncé de nouvelles mesures.

Quarantaine: «Risque de paralyser la société»

Premièrement, l’exemption de quarantaine sera réduite. Jusqu’à présent, lorsqu’une personne guérie ou vaccinée dans les 12 derniers mois était en contact avec une autre positive au SARS-CoV-2, elle pouvait être exemptée de quarantaine. Désormais, il faudra avoir été guéri ou avoir eu sa dernière dose de vaccin depuis moins de quatre mois pour bénéficier de cette exemption.

Deuxièmement, la définition des «contacts étroits» est modifiée. On définissait un contact étroit par celui qui avait été à moins de 1,50 m d’une personne malade durant plus de 15 minutes sans mesures de protection, jusqu’à 48h avant que cette dernière ne soit testée positive. Désormais, ne sont considérées comme contacts étroits que les personnes vivant sous le même toit (famille, colocataires, etc.). Il y aura donc moins de personnes en quarantaine. N’est-ce pas contre-productif dans la lutte contre la propagation du virus? «Avec 1000 cas positifs par jour, la quarantaine de tous les contacts étroits n’est plus gérable, répond Laurent Paoliello, directeur de la communication du Département de la santé. Leur nombre explose, les secteurs des soins, des transports, de l’enseignement notamment sont touchés. C’est l’économie, le système sanitaire voire la société tout entière qui risque d’être paralysés! Le remède devient pire que le mal. Alors en attendant des mesures fédérales, nous avons décidé de restreindre la définition de contact étroit aux personnes qui vivent sous le même toit.»

Pour autant, cela ne dispense pas le malade positif d’informer ses autres proches de son état. «Nous en appelons à la responsabilité individuelle, continue Laurent Paoliello. Une personne positive doit elle-même prévenir ceux avec qui elle a été en contact récemment. Ceux-ci doivent respecter scrupuleusement les gestes barrières et se faire dépister au moindre symptôme.»

Nouveau centre de test près des HUG

Troisièmement, un nouveau centre de test, le City Test, a ouvert le 29 décembre, à la rue de la Tour 2, non loin des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Une ouverture plus que nécessaire: même si le canton a multiplié par deux ses capacités de dépistage en quelques semaines, pour atteindre 40’000 tests hebdomadaires, le dispositif reste insuffisant pour faire face à la cinquième vague et au recours massifs aux tests. Presque tous les lieux de dépistage sont saturés et certaines personnes symptomatiques ne parviennent plus à trouver de rendez-vous pour se faire tester. À cela s’ajoute une pénurie d’autotests. À terme, le City Test pourra effectuer 1000 tests par jour, sur rendez-vous, 7 jours sur 7, de 8 h à 22 h. Il s’agit d’un centre dirigé par une société privée, qui possède déjà un site de dépistage à Montreux.

Abo Fiable, le dépistage de Noël? Tout ce que vous devez savoir sur les tests Covid-19 Face à la surcharge des centres, en attendant l’obtention d’un rendez-vous, la DGS conseille de rester chez soi afin de protéger son entourage, de redoubler d’efforts quant aux mesures de protection (masque, distance, aération, hygiène des mains), de reporter tous les événements sociaux et de surveiller sa santé. «En cas de doute sur son état de santé, on peut contacter le 022 427 88 00, 7/7 et, en cas d’urgence médicale, appeler le 144.»

Soutien de l’armée envisagé

Quatrièmement, au vu de l’aggravation de la situation, le canton envisage de faire appel à l’armée pour apporter un soutien sanitaire, notamment aux HUG. Il précisera ses besoins dans les meilleurs délais.

Enfin, la DGS ajoute encore que «l’aide et la responsabilité de chacun sont plus que jamais essentielles alors que les systèmes de testing et de tracing (identification et suivi des cas positifs) sont sous pression». Et de rappeler les recommandations pour le Nouvel-An: faire un autotest avant de sortir et, au moindre symptôme, rester chez soi.

