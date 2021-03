Alimentation – Genève met les bouchées doubles pour donner «le goût du terroir» Désignée capitale suisse du bien manger en 2021, la ville proposera de nombreuses activités tout au long de l’année, faisant la part belle à l’agriculture de proximité et aux restaurateurs qui misent sur les produits locaux. Théo Allegrezza

Un repas gastronomique pour les moins de 18 ans dans le cadre de la Semaine du goût dans un restaurant à Lully en 2009. Magali Girardin

En 2021, la capitale suisse du bien manger trône au bout du Léman. «Enfin!» s’exclame Robert Cramer, le président de la Fondation suisse pour la promotion du goût, qui organise chaque année la Semaine du goût. Genève n’avait pas encore eu droit à cet honneur. Objectif principal: promouvoir les produits locaux et les circuits courts, directement «de la fourche à la fourchette», image l’ancien conseiller d’État, instigateur du label GRTA.

Le programme a été dévoilé mardi, un an jour pour jour après l’annonce du semi-confinement. «Un heureux hasard» pour Antonio Hodgers. «Ce virus a la particularité de supprimer le goût. Voici un acte de résistance. La résistance est d’ailleurs à la base du projet», souligne le chef du Département du territoire. Résistance contre l’idée qu’«on peut avoir tout, tout le temps, et toute l’année». Comme des fraises en mars. Un troisième élu Vert, le magistrat de la Ville Alfonso Gomez, complète: «L’alimentation se situe à la croisée d’enjeux écologiques et économiques.»

Immense richesse

Au printemps, les événements seront décentralisés et destinés à des groupes réduits, à l’image des Caves ouvertes du samedi en petit comité. La Slow Mobile, cette roulotte de chantier transformée en cuisine nomade, commencera à sillonner les communes afin d’offrir des activités ludiques, notamment dans les écoles. Si les mesures sanitaires sont assouplies, des manifestations de plus grande envergure auront lieu durant l’été et l’automne. On lorgne le Samedi de la tomate en mai, le Refugee Food Festival en juin et Festi’Terroir en août.

En septembre, la Semaine du goût durera un mois. À ce propos, Brigitte Turin, présidente du comité de l’association genevoise pour la promotion du goût, salue l’immense richesse de la gastronomie cantonale. Des établissements dont la tradition culinaire peut être éloignée géographiquement, mais qui s’appuient toujours plus sur des produits du terroir. Brigitte Turin mentionne par exemple ce restaurant péruvien qui propose des plats à base de féra ou d’écrevisses du Léman. C’est aussi cela, la singularité de Genève.