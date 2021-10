Environnement – Genève manque d’arbres. Mais où planter et comment? La Ville et le Canton ont fixé des objectifs ambitieux pour augmenter drastiquement l’arborisation du territoire. Mais est-ce réaliste? Analyse d’un défi pour le moins compliqué. Cathy Macherel

La Plaine et ses arbres à polémiques. Les arbres sont fragilisés par la pollution, des champignons ou le réchauffement. Certains ont été coupés. LAURENT GUIRAUD

Le problème a été identifié, cartographié: le territoire genevois, en ville et dans les zones périurbaines, manque d’arbres, ou plutôt de canopée, notion qui indique l’étendue de la surface foliaire. Des chercheurs soulignaient ce déficit notamment dans l’étude «Nos Arbres» soutenue par le programme G’innove de la Ville de Genève et publiée en 2018 (lire ci-après). Or les arbres jouent un rôle important dans nos écosystèmes, et cela d’autant plus dans le contexte du réchauffement climatique: ils participent à lutter contre les effets des îlots de chaleur et de la pollution, ils sont source de bien-être pour les habitants qui chercheront de plus en plus à se protéger du soleil, ils garantissent aussi des couloirs très utiles pour la biodiversité.