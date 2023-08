Genève – L’ancien cinéma Plaza en feu

Un incendie s’est déclaré sous la toiture du cinéma Plaza à Genève. Le sinistre a débuté vers 5h30 ce samedi matin Fedele Mendicino

Les pompiers ont découpé, au milieu d’un épais manteau de fumée noire, la toiture du local où a démarré l’incendie. Irina Popa

Les travaux de rénovation de l’ancien cinéma Plaza venaient de commencer en juin dernier. Ils seront fortement retardés par l’incendie survenu ce samedi matin vers 5h30. Intervenus en masse sur une rue du Cendrier bouclée dès potron-minet, les pompiers ont découpé, au milieu d’un épais manteau de fumée noire, la toiture du local où a démarré l’incendie.

1 / 3 Un drone du SIS filme actuellement le foyer pour déceler les sources de chaleurs. Irina Popa

« Il s’agit à l’instar d’une boîte de conserve d’enlever de gros morceaux de toiture pour empêcher le feu de se propager, confirme le premier lieutenant Nicolas Millot du Service d’incendie et de secours (SIS). C’est un travail éprouvant et délicat qui met les organismes à rude épreuve. C’est pour cela qu’une ambulance destinée aux collaborateurs a été dépêchée sur place.» Un des pompiers, au visage rouge pivoine et en sueur, redescend du toit à bout de forces. « Il est rapidement pris en charge pour être notamment hydraté », poursuit le porte-parole.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’incendie. En face les clients de l’Hôtel Rotary ont été réveillés très tôt par le ballet des hommes du feu.

A 8h, les architectes des travaux arrivent pour contrôler l’état de la toiture et déterminer le risque d’effondrement . Pour des raisons de sécurité les pompiers sont priés de quitter la toiture.

«Une atteinte à un chef d’œuvre architectural»

«Le risque pendant cette opération c’est que le feu continue de se propager, déplore Nicolas Millot. C’est pour cela qu’en attendant on continue à arroser avec une lance via une grande échelle.» 35 pompiers et 7 véhicules sont engagés .

Un drone du SIS filme actuellement le foyer pour déceler les sources de chaleurs.

Arrivée sur place , la conseillère administrative Marie Barbey-Chappuis est accablée «par cette atteinte à un chef d’œuvre architectural. J’espère que le bâtiment sera le moins endommagé possible et que le projet de rénovation, qui prévoit de belles perspectives culturelles, pourra reprendre au plus vite. »



Développement suit

Fedele Mendicino est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2002. Il couvre en particulier les faits divers et l'actualité judiciaire. Plus d'infos @MendicinoF

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.