C’est l’histoire d’un miraculé et, à travers lui, d’une prouesse scientifique porteuse d’espoir. Atteint d’une infection grave, un Genevois envisageait de recourir au suicide assisté, épuisé par des mois d’hospitalisation sans espoir de guérison. In extremis, une équipe de l’Université (UNIGE) et des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a réussi à lui prodiguer un traitement expérimental. Cela lui a sauvé la vie.

Le cas, relaté dans la revue «Nature Communication», fait l’objet d’une conférence de presse ce mardi 27 juin, en présence du patient, du médecin des HUG et du chercheur de l’UNIGE qui ont rendu cette thérapie possible. Objectif: permettre à d’autres patients de bénéficier, prochainement, de traitements similaires en Suisse.

José Maria Vidal a accepté de témoigner à visage découvert. Ce Genevois de 41 ans, qui vit aujourd’hui dans le canton de Vaud, est atteint d’une maladie génétique qui gêne l’excrétion du mucus de ses poumons. Il y a quelques années, un accident de VTT l’a rendu tétraplégique. Ces deux facteurs combinés ont offert un terrain de jeu parfait à la multiplication des bactéries. Et de fait, une infection importante l’a contraint à être hospitalisé de longs mois aux HUG.

«Il faut faire comprendre au public le danger que représentent les germes multirésistants, déclare le professeur Christian van Delden, médecin adjoint au Service des maladies infectieuses des HUG. N’importe qui - nouveau-né, enfant, femme enceinte – adulte et vieillard peut en être atteint et en mourir.»

Il poursuit: «Problème de santé majeur, la résistance des bactéries aux antibiotiques tue, chaque année, 300 personnes en Suisse et 1,7 million de personnes dans le monde selon l’Organisation mondiale de la santé. Ces chiffres risquent d’augmenter de manière dramatique dans les années à venir.» La faute à une utilisation abusive des antibiotiques: les bactéries ont appris à évoluer, à contourner la menace et à résister.

La réussite d’un traitement capable de surmonter cette résistance bactérienne est donc remarquable, d’autant que c’est la première fois, selon le professeur van Delden, que l’on parvient à mesurer et prouver son efficacité dans le corps humain, parallèlement à l’amélioration clinique observée.

Pour résumer, l’idée est d’éradiquer l’infection grâce à des virus bactériophages – ou phages. Ces derniers se nourrissent spécifiquement de bactéries. Présents par milliers dans le corps humain, ils peuvent cibler des souches bactériennes spécifiques, sans infecter pour autant le reste des cellules humaines. La difficulté, c’est qu’il faut trouver le «bon» phage capable d’éliminer la bactérie résistante aux antibiotiques du patient.

L’équipe genevoise a réussi cette prouesse grâce à la collaboration de l’Université de Yale, aux États-Unis.

