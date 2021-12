Hockey sur glace – Genève gagne mais perd Descloux Les Genevois ont arraché trois points précieux mais leur gardien No1 s’est sérieusement blessé. Grégoire Surdez Genève

La joie des Genevois après le 1-0. Eric Lafargue

GE Servette a vécu le scénario redouté. Gauthier Descloux a craqué. Son corps a dit stop à la 56e minute. Il s’est affaissé dans son but. Et la gestuelle n’a pas laissé de place au doute. Oui, c’est grave docteur. Le gardien No1 des Aigles a quitté l’arène sous les vivats de la foule et des deux équipes, mais surtout sur une civière. Déjà privés de Stéphane Charlin, le No2, qui s’est lui aussi blessé la semaine dernière, les Genevois ont envoyé leur portier No3, Timur Shiyanov.

Malgré cette tuile, la soirée s’est terminée pour le mieux puisque les Aigles ont assuré leur succès dans le but vide sur un bel envoi depuis son camp de défense de Simon Le Coultre. Cette fin de match à rebondissements et riche en émotions, malheureusement négative avec cette sale blessure, est venue sauver une soirée jusque-là bien soporifique.

Ce duel entre deux équipes qui n’évoluent pas dans le même hémisphère n’a jamais vraiment décollé. Pourtant, les Aigles avaient bien lancé leur soirée dans une ambiance feutrée. Le kop genevois avait décidé de faire la grève. Non pas pour manifester son agacement à une équipe bien décevante cette saison. Non, il s’agissait de fustiger le retour du port du masque obligatoire en raison de la flambée des cas de Covid dans tout le pays.

Dominateur sans plus, GE Servette ne s’est pas laissé perturber par le calme ambiant. Et c’est Stéphane Patry qui a ouvert les feux, inscrivant son premier but de la saison. Un soulagement immense pour ce talent qui n’y arrivait pas jusque-là dans ce championnat. Cette entame idéale a permis aux hommes de Jan Cadieux de patiner avec un moindre stress. Malgré ce départ idéal, Genève n’a jamais su se donner de l’air et les Saint-Gallois ont buté sur un immense Gauthier Descloux.

L’essentiel pour les Aigles est d’ordre comptable. Avec ces trois points, ils restent dans le palpitant match pour la 10e place. Pour ce qui est du match référence, il faudra encore attendre un peu. Et il faudra surtout trouver des solutions pour remplacer durablement Gauthier Descloux. Et si Robert Mayer revenait dans un club où il s’était épanoui?

GE Servette - Rapperswil 2-0 (1-0 0-0 1-0) Afficher plus Les Vernets. 4173 spectateurs. Arbitres: MM. Urban, Vikman, Wolf et Stalder. Buts: 6e Patry (Tömmernes) 1-0. 59e Le Coultre (5c6 / but vide) 2-0. GE Servette: Descloux 56e (Shiyanov); Karrer, Tömmernes; Jacquemet, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Smons; Jooris, Filppula, Winnik; Pouliot, Richard, Rod; Moy, Smirnovs, Vermin; Antonietti, Berthon, Patry, Riat. Rapperswil Lakers: Nyffeler; Vouardoux, Djuse; Jelovac, Profico; Aebischer, Maier; Bircher; Lammer, Albrecht, Cervenka; Eggenberger, Rowe, Lehmann; Wick, Dünner, Forrer; Zangger, Mitchell, Wetter; Brüschweiler. Notes: GE Servette sans Mercier, Charlin, Tanner, Vatanen, Miranda (blessés) ni Vouillamoz (surnuméraire). Rapperswil sans Moses, Sataric, Baragano (blessés). 56e, sortie de Descloux sur une civière. 57’50 Rapperseil sort son gardien pour un sixième joueur de champ. Pénalités: 3x2’ contre GE Servette. 3x2’ contre Rapperswil.

Grégoire Surdez est journaliste à Sport-Center depuis 2019. Après un stage en candidat libre de 2002 à 2004 au sein de la rubrique des sports de 24 heures, il y travaille 5 ans. En 2009, il rejoint la Tribune de Genève et se spécialise dans le suivi du ski alpin, de la voile et du hockey sur glace. En 2020, il est co-auteur du livre «Suisses en Mer» (éditons Favre). Plus d'infos

