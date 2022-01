Transition énergétique – Genève fait un pas en avant dans la fiscalité écologique

Certains travaux pour rendre les bâtiments moins énergivores augmentaient leur valeur fiscale, et donc l’impôt sur la fortune. Ce n’est plus le cas.

Le remplacement d’une chaudière à énergie fossile (ici, une chaudière à gaz) par un système fonctionnant aux énergies renouvelables ne fait dorénavant plus augmenter la valeur fiscale d’un bien immobilier.

Bonne nouvelle pour les propriétaires immobiliers. Améliorer les performances énergétiques de leurs maisons ou immeubles n’est plus pénalisant sur le plan fiscal. En effet, la liste des dépenses à portée écologique qu’on peut déduire de ses impôts s’est allongée. La semaine dernière, le Département des finances a annoncé cette mesure qui vise à accélérer la transition énergétique pour atteindre les objectifs climatiques ambitieux du Canton.

Certains travaux étaient jusque-là considérés comme des investissements augmentant la valeur fiscale d’un bien immobilier, et donc l’impôt sur la fortune. Or, cela pouvait s’avérer dissuasif. Ils entrent désormais dans la catégorie des frais d’entretien, qui ne sont pas taxés. C’est par exemple le cas pour le remplacement d’une chaudière à mazout ou à gaz par un système à énergie non fossile (réseau thermique, pompe à chaleur, biomasse), pour l’installation de double ou triple vitrage isolant à la place du simple vitrage, pour la réparation ou le remplacement de panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques, ou encore pour la pose obligatoire de panneaux thermiques lors d’une rénovation.