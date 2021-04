Hockey sur glace – Genève fait le break contre Fribourg Les Aigles ont su digérer la perte de leur gardien No1 Gauthier Descloux pour battre les Dragons (4-0) et prendre le large dans ce quart de finale. Grégoire Surdez

Eric Lafargue

L’acte IV entre Genève-Servette et Fribourg coïncidait avec le retour du public dans les patinoires. Cinquante personnes autorisée à prendre place dans la tribune VIP des Vernets pour assister à ce derby qui pourrait constituer un tournant dans la série à plus d’un titre.

Genève est entré avec conviction dans le match, prenant l’avantage sur sa première situation d’avantage numérique. C’est Henrik Tömmernes d’un tir dans la lucarne qui fait honneur à son maillot de Top Scorer. Fribourg a ensuite eu plusieurs possibilités d’égaliser. Les Dragons ont notamment touché le poteau par Chris Di Domenico. L’envoi du Canadien avait le poids du 1-1. Mais c’est surtout la sortie sur blessure, après 6 minutes et 58 secondes, de Gauthier Descloux qui aurait pu chambouler le match. Plus qu’un coup dur, un vrai scénario catastrophe tant le portier des Aigles a été dominant autant pendant toute la saison que depuis le début des play-off. Lancé dans le bain, Daniel Manzato a donné le change.

Le duel le plus serré de la série

Le Broyard s’est illustré à plus d’un titre. Pas facile de débarquer à froid dans une série qui monte en intensité depuis l’acte II. Pendant un deuxième tiers totalement à l’avantage de Fribourg (16 tiurs cadrés à 6!), il a multiplié les interventions très propres. Il a même réalisé un petit miracle dans un face à face avec Benjamin Chavaillaz qui s’est présenté seul en sortant du banc de pénalité. Une fois encore, Fribourg est passé à un cheveu de l’égalisation.

Ce duel, sans aucun doute le plus serré de la série, a finalement tourné à la démonstration des Aigles lors d’une fin de troisième tiers marquée du sceau de la classe de Tyler Moy. Déjà auteur d’un triplé samedi à la BCF Arena, l’ancien lausannois a inscrit le très important 2-0 après un mouvement superbe. Il a ensuite parachevé son oeuvre en délivrant la passe décisive sur le 3-0 d’Eric Fehr. C’est finalement Joël Vermin qui a bouclé l’affaire dans le but vide. 4-0, sec et sonnant. 3-1 dans la série. Genève est tout proche de la qualification mais les hommes de Pat Emond éviteront tout excès de confiance car Fribourg a longtemps fait plus que jeu égal.

Genève-Servette - Fribourg Gottéron 4-0 (1-0 0-0 3-0)

Les Vernets, une centaine de spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Tscherrig; Obwegeser et Fuchs.

Buts: 5e Tömmernes (5 c 4) 1-0. 52e Moy 2-0. 56e Fehr (Moy) 3-0. 57e Vermin 4-0 (cage vide).

Genève-Servette: Descloux (7e, Manzato); Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Le Coultre; Guebey, Völlmin; Smons; Rod, Richard, Vermin; Winnik, Fehr, Omark; Moy, Kast, Miranda; A.Montandon, Berthon, Vouillamoz; Patry. Entraîneur: Emond.

Fribourg Gottéron: Berra; Gunderson, Chavaillaz; Sutter, Furrer; Kamerzin, Jecker, Abplanalp; Stalberg, Bykov, DiDomenico; Sprunger, Desharnais, Mottet; Jörg, Marchon, Herren; Bougro, Schmid, Jobin; Schaller. Entraîneur: Dubé.

Notes: Genève-Servette sans Mercier, Maurer (blessés), Smirnovs, Asselin, M.Montandon, Fritsche ni Riat (surnuméraires). Fribourg Gottéron sans Bordin, Rossi (blessés), Aebischer (club ferme) ni Walser (suspendu). Temps mort: Fribourg Gottéron (56’41’’). Fribourg Gottéron sans gardien de 56’41’’ à 56’53’’.

Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

