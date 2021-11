Prévention des infections sexuelles – Genève exige la pilule antisida gratuite Le Grand Conseil veut que les personnes exposées et précaires aient accès sans frais au traitement préventif, la PrEP. La même requête est faite à Berne. Marc Moulin

La PrEP peut non seulement combattre une contamination avérée mais aussi l’empêcher de survenir. AFP

Genève doit se donner les moyens d’empêcher toute nouvelle infection au VIH, le virus du sida, ces prochaines années. Le Grand Conseil a voté sans opposition une motion en ce sens le 12 novembre. Lancé par Ensemble à Gauche, le texte demande notamment la gratuité des tests de dépistage dans les structures publiques et subventionnées et la mise à disposition sans frais d’outils de prévention aux populations exposées et vulnérables. On parle là non seulement des préservatifs, mais aussi du traitement préventif appelé PrEP.

Une précarité vérifiée

Très onéreux au début (de l’ordre de 900 fr. par mois), ce traitement combinant deux substances actives s’est démocratisé grâce à des copies génériques. Le texte lancé en 2019 a été ajusté pour tenir compte de cette évolution. L’impulsion politique reste toutefois nécessaire selon le premier signataire de la motion: «La précarité favorise les problèmes sanitaires, relève le député Jean Burgermeister. Quand on est pauvre, on fait moins de dépistages, on a tendance à se soigner trop tard, faute de moyens.»

«Partout où la PrEP s’est largement diffusée, on voit une chute libre des contaminations.» Loïc Michaud, infirmier responsable, Checkpoint Genève.

Une réalité vérifiée sur le terrain? On le pense au centre genevois de santé pour les hommes gays, Checkpoint. «Les personnes en situation à risque sont aussi souvent en situation de précarité, explique Loïc Michaud, infirmier responsable. Grâce au programme SwissPrEPared, qui prend malheureusement fin, on a assisté l’an dernier à un boom de l’usage de la PrEP, avec des traitements accessibles pour 40 fr. au lieu de 90 fr. Mais ces prix vont remonter. Pour des motifs économiques, certaines personnes éligibles pour des prises continues se replient sur l’intermittence, au risque d’une mauvaise observance de la médication. Or, la PrEP est très efficace si elle est suivie correctement. Partout où elle s’est largement diffusée, on voit une chute libre des contaminations.»

Du concret d’ici six mois

À ce titre, dépenser pour la prévention peut apparaître comme un bon calcul. Le traitement à vie d’une personne contaminée par le VIH coûte à la collectivité quelque 1000 fr. par mois. L’État a six mois pour donner suite à la motion. Le Département de la santé indique que le dossier est «naturellement à l’étude».

Dans la foulée, les députés genevois ont aussi expédié une requête à Berne. Ils demandent au parlement fédéral de faire en sorte que l’assurance maladie de base rembourse «les méthodes de prévention des infections sexuellement transmissibles, notamment la PrEP-VIH». Acronyme anglais, PrEP signifie prophylaxie pré-exposition.

